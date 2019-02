Icardi | lettera su Instagram | Amo l' Inter | ma il rispetto non deve mai mancare

Inter - nuova puntata del caso Icardi : lettera all'Inter pubblicata su Instagram : Non si placano le polemiche intorno all'ex capitano dell' Inter Mauro Icardi . Il centravanti argentino poco fa ha pubblicato una lunga lettera sul proprio profilo Instagram , scrivendo parole d'amore verso la squadra nerazzurra. Ma è la chiosa finale inerente al "rispetto" che fa discutere i tifosi Inter isti, che adesso si Inter rogano su quale futuro attende il centravanti argentino. Questo il post sul profilo dell'attaccante ...

Icardi : lettera aperta all'Inter : 'In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. E per amore si può sopportare molto, di tutto, ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i ...