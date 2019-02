I Gilet gialli hanno spianato la strada alle fake news | nuovo terreno di scontro alle

La popolarità di Macron è in ripresa. È riuscito a disinnescare i Gilet gialli? : ... anche a voler separare l'ala più accesa e movimentista da quella 'dialogante' che intende costituire un'organizzazione politica da portare al Parlamento di Strasburgo , per la cronaca, Christophe ...

La Sardegna abbandona il M5s - la Francia i Gilet gialli : Parlate di Movimento 5 stelle, siccome in futuro, prossimo, non ne potrete parlare molto, se non come divertente ricordo, come si parla di qualcosa fatto in gioventù e che certamente non vorremmo ripetere. La Sardegna è terra veritiera. In passato era stata all'avanguardia nel dare spazio al grillis

Il partito di Macron primo nei sondaggi. La maggioranza dei francesi vuole lo stop alle proteste dei Gilet gialli : La Republique en Marche, il partito della maggioranza di governo in Francia, non ha ancora designato il suo capolista alle europee ma, con Emmanuel Macron alla sua testa, arriverebbe in prima posizione con il 22% delle preferenze.Lo rivela un sondaggio Harris Interactive per la tv TF1 e il quotidiano Le Figaro. Al secondo posto il Rassemblement National di Marine Le Pen con il 19-20%, mentre la destra dei Republicains è lontana al 12% ...

La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti l’inizio delle proteste dei “Gilet gialli” : Secondo il più recente sondaggio disponibile, la popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti l’inizio delle proteste dei “gilet gialli”, con il 32 per cento dei francesi che pensa che Macron sia un buon presidente. Nel

Francia - Gilet gialli verso apertura a M5s : Ieri, 23 febbraio, in tutta la Francia sono stati convocati nuovi raduni di gilet gialli, per l'ennesimo weekend di manifestazioni, altre sono in programma dall'8 al 10 marzo. La tensione tra i gilet gialli e il governo Macron non sembra placarsi in alcun modo. Nel frattempo, Hayk Shahinyan, fondatore del "Mouvement Alternatif Citoyen", movimento che ha preso parte attivamente alle rivolte dei gilet gialli, rilascia alcune importanti ...

Gilet gialli in piazza per la 15a volta : 21.50 Sono stati 46.600 i Gilet gialli scesi in piazza in Francia per il 15° sabato consecutivo. 5.800 solo a Parigi. Numeri in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando erano stati 41.000 i manifestanti registrati dalle autorità in tutto il Paese. La maggior parte delle manifestazioni si sono svolte in modo pacifico. Scontri in alcune città: "Ancora violenza - commenta il ministro dell'Interno francese, Castaner - le violenze commesse a ...

Durante le proteste dei "Gilet gialli" a Parigi arrestate sei persone - : Macron invita "ripensare" la politica agricola comune dell'UE Secondo il canale, a Parigi, Durante le proteste sono state arrestate sei persone, l'azione si svolge in maniera tranquilla. Allo stesso ...

'Di Maio ha fatto una cazzata' - dice al Foglio l'idolo dei Gilet gialli : ... come il sostegno alla crescita e il rafforzamento della politica industriale". Sulla querelle tra governo francese e italiano, Rodrigues dice che "ognuno dovrebbe interessarsi dei propri affari". ...

"Di Maio ha fatto una cazzata" - dice al Foglio l'idolo dei Gilet gialli : Parigi. “Per la strada mi fermano, mi riconoscono e mi dicono di continuare a combattere per i gilet gialli”. Jérôme Rodrigues è diventato l’idolo mediatico del movimento di protesta da quando è stato ferito all’occhio da una pallottola di gomma dei Crs, la polizia antisommossa francese, e si è tras

I Gilet gialli presentano una pesante fattura all'economia francese : Sono meno di quattrocento gilet gialli per dipartimento, 40mila in tutta la Francia. Una minoranza rumorosa e aggressiva ormai infiltrata dai peggiori campioni della Fasciosfera francese che incrocia la destra estrema di Alain Soral, 60 anni, ideologo nazista (negli anni '90 era nel partito comunista ma ora dichiara di essere un "national-socialiste français"), animatore del sito razzista e antisemita "Egalité&Reconciliation", ...

Francia in piazza contro l'ondata di antisemitismo. Dito puntato sui Gilet gialli : Una piazza gremita, in un clima quasi surreale, scanDito solamente dal leggero brusio di migliaia di persone scese in strada per manifestare pacificamente contro una piaga che in questi ultimi giorni è tornata a colpire la Francia. Parigi risponde così ai recenti atti di antisemitismo che si sono verificati in tutto il paese, stringendosi in quella Place de la République diventata ormai il simbolo dell'unione repubblicana ...

Gilet gialli oltre la Francia : ecco come le destre se ne sono impossessate : ... come Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, blog, forum e altre comunità digitali, compresi i commenti degli utenti agli articoli di cronaca sui 'Gilet gialli'. Modelli di comportamento non umani ...

Gilet gialli - la leader moderata tra gli insulti : «Va tutto in pezzi» : Io cerco di trasformare il movimento in una forza politica, ma vogliono farmi passare per una 'talpa' di Macron». Prima dei dubbi espressi da Libération , sembrava che Levavasseur fosse stata vittima ...

La piccola buona notizia nell'aggressione dei Gilet gialli a Finkielkraut : C’è qualcosa da imparare dall’aggressione di qualche isterico gilet jaunes al filosofo Alain Finkielkraut. In mezzo a tutte le tristi osservazioni che hanno già detto tutti giustamente sull’antisemitismo, sulla violenza e l’ignoranza, sulla solita fascinazione per sopprimere libertà di parola e di p