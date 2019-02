Grande Boxe | l' iridato De Carolis incrocia i guantoni con il giovane Tyson Alaoma

Boxe - Ring Roster – Grande successo al Teatro Principe di Milano : sul ring ottimo pugilato e tanto intrattenimento : ring Roster porta la Grande Boxe al Teatro Principe di Milano: evento sold out e tanto intrattenimento sul ring per una splendida serata di sport Tutto esaurito al Teatro Principe di Milano sabato 9 febbraio per ring Rooster, riunione di pugilato organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko e presentata da Valerio Lamanna con la collaborazione delle splendide Cecilia Zagarrigo e ...

Boxe – Tra meno di un mese Grande spettacolo a Milano : venduti metà biglietti : Un mese alla grande serata di Boxe che accenderà il cuore di Milano: cresce l’attesa, già venduti metà dei biglietti su TicketOne.it Manca un mese esatto alla grande serata di Boxe che animerà il Superstudio Più di Via Tortona 27, una delle location più esclusive di Milano, da sempre legata ai grandi eventi internazionali di moda e design della città. L’evento è il secondo frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, ...

Thai Boxe Mania presenta Yokkyao 35 & 36 : Grande successo con le star della Muay Thai : Il PalaRuffini di Torino ha ospitato il grande evento “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 35 & 36” con le stelle della Muay Thai a dare spettacolo sul ring Ieri, sabato 26 gennaio, il PalaRuffini di Torino ha ospitato l’evento di sport da combattimento più atteso dell’anno da tutti gli appassionati, “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 35 & 36”. Una manifestazione che, grazie alla partnership con il Team Yokkao, ha visto sfidarsi sul ring ...

La Grande Boxe sbarca a Milano : il secondo appuntamento della storica joint venture tra Matchroom Boxing Italy - Opi Since 82 e DAZN : La grande boxe sbarca a Milano con Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN. Tre titoli in palio venerdì 8 marzo nella ricca serata di pugilato che verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma di streaming Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN sono lieti di annunciare il secondo appuntamento della loro storica joint venture di otto anni in Italia. Dopo il successo dell’evento inaugurale a Firenze lo scorso novembre, la grande ...

Thai boxe : A Torino Grande riunione con i meglio fighters del mondo : ... Non mancherà poi l'atleta di casa, il beniamino del pubblico torinese e della Thai boxe Torino, Christian Zahe , che vanta titoli di massimo prestigio come quello di Campione del mondo di K1 WKN e ...

Thai Boxe – Il 26 gennaio Grande spettacolo in Italia con un inedito evento firmato Yokkao : Conto alla rovescia per l’evento di Thai Boxe più atteso in Italia. Il 26 gennaio torna Thai Boxe Mania con un inedito evento firmato Yokkao Il 26 gennaio, al PalaRuffini di Torino, tornerà Thai Boxe Mania, uno degli spettacoli più attesi di Thai Boxe e muay Thai in tutta Italia. Anche quest’anno l’evento sarà organizzato dal Promoter Alex Negro e dal Maestro Carlo Barbuto, pluricampione mondiale, nonché fondatore della palestra ...