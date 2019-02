tuttoandroid

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Stando ad un nuovo commit nell'Android Open Source Project,potrebbeilnativo al controller4. Ecco tutti i dettagliL'articoloperil4 ePlayStation per Android proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google e Sony collaborano per migliorare il supporto DualShock 4 e lanciare nuovi giochi PlayStation per Android - gigibeltrame : Redmi Note 7 Pro ufficiale in India: ha Snapdragon 675 e fotocamera Sony - arocco1992 : Android supporterà i sensori di movimento del DualShock 4 di Sony, ma non con Q Google intende migliorare ulterio… -