Golden Gala | incontro Sala-Malagò-Giomi

Sala : "il Golden Gala a Milano è un'opportunità" : Per il sindaco di Milano , Giuseppe Sala , l'ipotesi che il Golden Gala del 2020 di tenga a Milano , 'è un'altra opportunità, nel senso che sarà occasione per lavorare sull'Arena'. Sala , a margine della ...

Atletica - Giovanni Malagò rivela : “Il presidente Giomi ha chiesto di trasferire nel 2020 il Golden Gala a Milano” : “Il presidente della Federazione di Atletica leggera Alfio Giomi ha chiesto un appuntamento al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per trasferire nel 2020 il Golden Gala da Roma a Milano in quanto lo stadio Olimpico sarà impegnato per ospitare gli Europei di calcio. Io lo accompagnerò in questo appuntamento”. Sono queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò (fonte: Ansa), ...