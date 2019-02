Glifosato | negli Stati Uniti 11 200 cause contro Bayer

improntaunika

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Anche in relazione ad altri procedimenti, sette dei quali sono attualmente previsti per quest'anno, Baumann spiega: «Abbiamo la scienza dalla nostra parte e continueremo a difendere con vigore questo ...

repubblica : Bayer, utile in calo con l'acquisto di Monsanto. Negli Usa 11.200 cause sul glifosato [news aggiornata alle 10:41] - SevLuci : Pasta. 8 aziende italiane trascinate sul banco degli imputati per micotossine negli spaghetti - veraiseo : RT @repubblica: Bayer, utile in calo con l'acquisto di Monsanto. Negli Usa 11.200 cause sul glifosato [news aggiornata alle 10:41] https://… -