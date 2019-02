Gli 007 | rischio inasprimento del razzismo in vista delle Europee

Gli 007 italiani avvertono : “C’è il rischio di aumento del razzismo in vista delle Europee” : La minaccia jihadista «non ha conosciuto flessioni», come dimostrano «le numerose allerte su pianificazioni terroristiche da realizzare contro obiettivi occidentali». Lo rileva l’intelligence nella Relazione annuale in cui sottolinea come il fenomeno dei «radicalizzati in casa» sia uno degli ambiti che sta più impegnando gli 007 italiani. La relazi...

Il rapporto deGli 007 : "In vista delle Europee rischio aumento atti di razzismo" : Il rischio che, in vista delle elezioni Europee di maggio, ci sia un'impennata di episodi di razzismo e intolleranza nei confronti degli stranieri è concreto. L'allarme arriva dai Servizi Segreti che, nella Relazione consegnata al Parlamento, ricordano che già si sono registrati comportamenti "marcatamente razzisti e xenofobi" da parte di formazioni di estrema destra e "episodi di stampo squadrista".Il pericolo della destra ...

Terrorismo e sicurezza - parlano Gli 007 : "Nonostante la perdita di territorio, combattenti e figure di rilievo, che ne ha indebolito la capacità di pianificare e dare diretto supporto ad azioni terroristiche di proiezione transnazionale, ...

Scomparsa la figlia dell’ex ambasciatore nordcoreano : «Presa a Roma daGli 007 di Kim e portata a Pyongyang» : La denuncia di un ex ambasciatore fuoriuscito a Seul: «La diciassettenne nelle mani di agenti speciali arrivati in Italia lo scorso novembre per rimpatriarla con la forza»

Gli “007” israeliani : l’omicidio della 19enne Ori Ansbacher è un atto di terrorismo : Né Hamas né altri gruppi armati hanno rivendicato il delitto. Il palestinese accusato, Arafat Irfaiya, sta collaborando con gli investigatori

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ - EMILY e Gli 007 - tutta la storia! : Una storia d´amore drammatica e travolgente sconvolgerà la vita di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Dopo la fine della sua storia con Melli (Bojana Golenac), infatti, lo chef conoscerà un’altra donna in grado di fargli battere il cuore. Anche in questo caso, però, la fortuna non sarà dalla sua parte… Ecco dunque tutta la storia di ANDRÉ e EMILY, appena andata in onda nelle puntate tedesche di Sturm der ...

Titoli di Stato - Ue indaga su un cartello di banche : “Hanno distorto la concorrenza neGli acquisti tra 2007 e 2012” : La Commissione europea indaga su un cartello formato da otto banche che tra il 2007 e il 2012 – nel pieno della crisi finanziaria e della successiva crisi del debito – avrebbero avuto comportamenti collusivi “per distorcere la concorrenza nell’acquisto e nello scambio di Titoli di Stato europei”. L’esecutivo dell’Ue non ha rivelato i nomi degli istituti interessati dal richiamo formale, ma il 20 dicembre scorso, quando ...

Brexit - documento-choc deGli 007 europei : ecco cosa accadrà a Londra : La Brexit rischia di lasciare il Regno Unito nel caos : non solo nel prossimo futuro ma anche per i decenni successivi. A rivelarlo sono i media britannici secondo i quali da qualche giorno a ...

Franco CFA - la spaventosa verità sulla morte di Gheddafi : il documento deGli 007 che inchioda la Francia : Ma quale ingerenza umanitaria. Ma quale sostegno ai ribelli contro il sanguinario dittatore. Non è stato il "cuore", né tantomeno la necessità di "esportare" la democrazia in Libia, a muovere la mano di Nicolas Sarkozy contro Gheddafi, nel 2011. Il grilletto del presidente francese è scattato per pi

Africa - anche Salvini contro la Francia : «Interessi petroliferi opposti ai nostri» Migranti - Conte e Gli 007 : ‘Niente vittime’ : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»

Migranti - «niente vittime». Il filo diretto tra Conte e Gli 007. Nuove risorse per trattare con la Libia : ...criminali avessero deciso di rischiare o forse addirittura provocare una tragedia per fare pressione sull'opinione pubblica e così convincere Italia e Unione europea a pianificare una politica di ...

Addio Mendez - lo 007 che ispirò Argo. BaGlio : «La spia più geniale di sempre» : ' Tony Mendez non era un agente, era un artista. Non è un caso che la sua impresa più clamorosa sia diventata un film, Argo'. Matt Baglio - lo scrittore che firmò con lui il libro da cui venne tratto ...