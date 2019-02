Giuseppe Conte premier svuotacamere

La Ferrari di Giuseppe Conte e il paradosso del PIL : Secondo il Presidente del consiglio Giuseppe Conte occorre una forte accelerazione della crescita economica italiana:"L'Italia deve correre in un'autostrada a tre corsie con una Ferrari di cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore. Adesso abbiamo deciso di farlo".Al diavolo i limiti di velocità, il risparmio energetico, il cambiamento climatico. Al diavolo le riflessioni critiche sulla crescita economica di vent'anni di Beppe Grillo e ...

Giuseppe Conte e la foto con le chiacchiere - o bugie - di Carnevale : i commenti su Twitter - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha pubblicato l'immagine dopo un incontro a cena con i due vicepremier, terminato con il dolce tipico della festività. Sul social si scherza sul termine "chiacchiere" e sui ...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : 'Ora basta propaganda'. La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per il Nord. E su cui il Carroccio, nonostante ...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Giuseppe Conte - lo scenario sul vertice a palazzo Chigi per riprendersi i poteri : ribaltone nel governo : L'ultimo a farne le spese è stato per esempio il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, colpevole di aver strigliato i colleghi ministri pentastellati a proposito della Tav. La loro posizione ...

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Giuseppe Conte e Theresa May - la sfida a biliardo prima del vertice (tra grandi risate) : Bilaterale serale tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May nell'albergo che ospita i due capi di...

Giuseppe Conte e Theresa May giocano a biliardo VIDEO - Sky TG24 - : Siparietto in Egitto, a margine del vertice Ue-Lega Araba, prima del bilaterale serale nell'albergo che ospita i due capi di governo europei. Il presidente del Consiglio italiano e la premier inglese ...

Giuseppe Conte e la lezione di biliardo a Theresa May : “Ti mostro come si fa”. Ma il colpo non è granché… : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Sharm el-Sheik per il vertice tra Unione europea e Lega Araba, ha incontrato, tra gli altri, la prima ministra inglese, Theresa May. I due hanno giocato insieme a biliardo in un momento di pausa dei lavori. “Devi farmi vedere come si fa” ha detto lei al capo del governo italiano. “Guarda, la palla nera nella buca là in fondo” ha annunciato Conte prima del colpo. La scena ha ...

Giuseppe Conte e Theresa May - prima del bilaterale due tiri a biliardo : bilaterale serale tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May nell'albergo che ospita i due capi di governo europei. prima dell'incontro siparietto tra i due leader che, prima di andare nella sala organizzata per il faccia a faccia si sono cimentati in due tiri (uno ciascuno) a biliardo in una stanza attigua.Non è un periodo facile per i due leader, che trovano il momento per rilassarsi a favore della stampa, tra ...

Caso Regeni - il premier Giuseppe Conte 'Per l Italia è una ferita ancora aperta' : In mattinata, il candidato alla segreteria del Partito Democratico Maurizio Martina aveva dichiarato: 'Lega e cinque stelle preparano la patrimoniale perchè la loro politica economica sta fallendo ...

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Giuseppe Conte assicura : “Governo terrà anche dopo le europee e non ci sarà una patrimoniale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a rassicurare sia sulla tenuta del governo, garantendo che non cambierà nulla neanche dopo le elezioni europee, qualsiasi cosa accada alle urne, ma anche che non ci sarà una manovra correttiva: "È da escludersi l'imposizione di una patrimoniale".Continua a leggere