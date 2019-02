Giappone | produzione industriale invariata su base annua

Giappone - produzione industriale in calo a dicembre : Nel mese di dicembre, la produzione industriale Giapponese ha registrato una contrazione dello 0,1% confermando così la stima preliminare diffusa a fine gennaio. Lo rileva il Ministero del Commercio ...

Giappone : confermato calo produzione industriale dell'1 - 9% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in dicembre la produzione industriale è calata in Giappone dello 0,1% mensile, rettificato stagionalmente, contro il precedente progresso del 2,9%, 0,4% la contrazione ...

Giappone - a gennaio prezzi alla produzione in calo : Frenano i prezzi alla produzione in Giappone , principale termometro dell'inflazione. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabbrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di gennaio dopo il -0,...

Nissan sposta la produzione di X-Trail dal Regno Unito al Giappone : Contrariamente a quanto deciso due anni fa, il costruttore non produrrà la nuova generazione del SUV a Sunderland ma in...

Subaru - Riparte la produzione in Giappone : Come annunciato, la Subaru ha fatto ripartire le linee produttive della propria fabbrica di Tokyo a seguito dello stop dello scorso 16 gennaio. Lo stabilimento della prefettura di Gunma si occupa della costruzione del 60% delle vetture del marchio Giapponese.Trovata una soluzione. La Casa ha individuato una soluzione per il presunto difetto di un componente del servosterzo utilizzato sulle Forester, Impreza e XV. La produzione è potuta così ...

Giappone - frena crescita prezzi alla produzione nel settore servizi : I prezzi alla produzione del settore servizi in Giappone sono saliti meno del previsto, a dicembre . Il dato, comunicato dalla Bank of Japan , indica su base tendenziale un incremento dell'1,1% ...

Subaru - Stop alla produzione per due settimane in Giappone : Stop alla produzione per due settimane: sta accadendo nello stabilimento della Subaru a Tokyo, dove la Casa Giapponese produce oltre il 60% delle proprie auto. Il motivo? Un presunto difetto a un componente del servosterzo che potrebbe interessare esemplari di Forester, Impreza e XV usciti dalla catena di montaggio tra la fine di dicembre e il 16 gennaio scorso, quando, durante il turno di notte, è stato imposto l'alt. La Subaru ha dichiarato ...

Giappone - a dicembre frena la crescita dei prezzi alla produzione : Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di dicembre dopo il -0,3% di novembre e atteso ...

Giappone - produzione e vendite al dettaglio in frenata su acuirsi rischi economia : ... e le vendite al dettaglio hanno rallentato sensibilmente in un contesto che vede l'acuirsi dei rischi globali pesare sulla domanda e minacciare l'economia del paese altamente dipendente dalle ...

Giappone : produzione industriale salita dell'1 - 4% a novembre : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in novembre la produzione industriale è salita in Giappone dell'1,4% annuo, in decisa frenata rispetto al progresso del 4,2% della lettura finale di ottobre, contro il ...