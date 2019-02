gossipetv

(Di giovedì 28 febbraio 2019)da me: Jerryospite di Caterina Balivo per l’intervista alla cassettiera Jerryè stato uno degli sopiti dida me. Con la sua consueta simpatia ha incontrato Caterina Balivo davanti l’ormai nota cassettiera per tornare indietro nel tempo. L’attore racconta i momenti più importanti della sua carriera, ma anche tanti aneddoti …L'articoloda me: ile l’amore conproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Gerry Calà a Vieni da me: il drammatico incidente e l’amore con Mara Venier - lorenzog31 : RT @OcchinoOmar: Gerry Cala:' a scuola non ero proprio un genio' Balivo:'ma dai non l'avremmo mai detto!' Ahahahaha come si fa a non amare… - vienidameRai : RT @OcchinoOmar: Gerry Cala:' a scuola non ero proprio un genio' Balivo:'ma dai non l'avremmo mai detto!' Ahahahaha come si fa a non amare… -