Gerardo Greco fuori dal Tg4 | si cerca l’accordo con Mediaset

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il rapporto tra, direttore del Tg4 dal 10 agosto 2018, è terminato: è la stessa Azienda di Cologno Monzese a confermarlo. Secondo quanto riferiscono all’Adnkronos fonti vicine al giornalista, da mercoledì 27 febbraio si starebbe studiando un accordo tratale da evitare le vie legali. Alla base della decisione, sempre secondo le fonti Adnkronos, ci sarebbero semplicemente i risultati portati dal giornalista nei mesi in cui ha diretto il Tg4: si escludono, quindi, motivi politico-editoriali. La notizia è stata lanciata da Dagospia e ha trovato riscontri pratici: nell’edizione del Tg4 il nome diè stato sostituito con quello del condirettore Rosanna Ragusa. Il Corriere della Sera sostiene che il “divorzio” non sarà indolore: se non ci sarà un’adeguata transazione economica per il danno chesostiene di aver subito, si andrà in ...

