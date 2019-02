Genova | madre e figlia ostaggio di un gatto feroce | liberate dai vigili del fuoco

Genova - drogata e stuprata da madre e patrigno al termine della sua festa di compleanno : Non passa giorno che la cronaca ci racconti di episodi di violenza ai danni delle donne. Oggi raccontiamo una vicenda che fa stentare a credere che possa essere vera. E' accaduta a Genova al termine dello scorso anno, ma solo in queste ore i media ne sono venuti a conoscenza. Una ragazza 17enne la sera del 4 dicembre, al termine della festa del suo compleanno sarebbe stata violentata dal compagno della madre , con la complicità della stessa. ...

