Genova | esami gratis ad amici all' ospedale San Martino | 2 300 indagati

(Di giovedì 28 febbraio 2019)adall'San: 2.300Il sistema scoperto dai Nas era semplice: i dipendenti facevano risultare i loro conoscenti come ricoverati per fare in modo che evitassero di pagare le analisi. I fatti risalgono al periodo 2015-2016. Tra chi avrebbe usufruito delle 'agevolazioni' anche alcune suoreParole chiave:ospedali ticket_medici digitall

