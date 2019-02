Genova | analisi gratis e veloci per amici e parenti | procura indaga 2300 persone

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Facevano fare addi laboratorio, evitando quindi il ticket, e, saltando le lunghe code delle prenotazioni. Per questosonote a vario titolo per falso, truffa ai danni dello Stato e accesso abusivo al sistema informatico, dalladi. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, sono accaduti all’ospedale San Martino tra il 2015 e il 2016 e coinvolgono almeno 600 dipendenti.Il sistema scoperto dagli investigatori era semplice. Per evitare attese e ticket il paziente veniva fatto risultare ricoverato: forzando il sistema elettronico il dipendente registrava i dati della persona. Tra coloro che hanno usufruito dei “favori” anche alcune suore. Gli importi da pagare erano spesso anche minimi: le forze dell’ordine hanno contestato somme da 6, 15 o 36 euro.A far partire ...

