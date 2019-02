Genitori di Renzi : rinviata a giudizio la madre dell'ex-premier - processo il 19 giugno - Sky TG24 - : Lo ha deciso il gup del Tribunale di Cuneo. Contestati i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della ...

Genitori di Renzi : Procura nega revoca dei domiciliari : Secondo quanto scrive La Nazione, citando "fonti giudiziarie", la Procura di Firenze avrebbe dato parere negativo alla revoca degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i Genitori di Matteo Renzi. Non sarebbe dunque stata approvata la richiesta presentata ieri dal legale dei due coniugi, Federico Bagattini, il quale, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari Angela Fantechi, aveva ...

Renzi : subito a processo per i miei Genitori. Auguri al nuovo segretario - non farà accordi con M5S : Ospite di Porta a Porta. Ospite a Porta a Porta, Matteo Renzi parla ovviamente di politica, ma non dimentica la vicenda giudiziaria che coinvolge i suoi genitori, tuttora ai domiciliari. "Massimo rispetto verso i magistrati, vadano a processo, si vada in aula a vedremo, ma non si ...

I Genitori di Renzi interrogati dal gip : "Siamo due pensionati" : I genitori di Renzi interrogati dal gip: "Siamo due pensionati" Tiziano Renzi e Laura Bovoli, indagati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto per oltre due ore alle domande del giudice. L’avvocato: “Non escludiamo l’archiviazione” Parole chiave: ...

I Genitori di Renzi al gip : «Siamo due pensionati» Video Chiesta revoca dei domiciliari : Interrogati per quattro ore Tiziano Renzi e Laura Bovoli. «Siamo due pensionati» hanno detto al gip

