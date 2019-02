vanityfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Non sono né monozigoti () né eterozigoti (diversi): un bambino e una bambina rappresentano ilregistrato aldi. La prima coppia era nata a Phoenix, negli Stati Uniti, nel 2007. Si era sempre pensato che ipotessero essere monozigoti o eterozigoti, ma adesso è chiaro che esista anche una terza possibilità intermedia.I due bambini oggi hanno quattro anni, e la loro caratteristica è stata riscontrata mentre la madre era incinta. Per i medici, è stata una sorpresa: l’ecografia a sei settimane suggeriva che ifossero, e c’erano segni del fatto che la placenta fosse condivisa. Ma presto è risultato chiaro tutto non era come sembrava. «La madre (che aveva 28 anni) è tornata per l’ecografia di routine alcuni mesi più tardi, e abbiamo visto che i bambini erano un maschio e una femmina», ha spiegato Michael ...

rtl1025 : ??????????? Scoperta una coppia di #gemelli semi-identici, è la terza al mondo Condividono il 100% del #Dna materno, ma… - allnews24eu : Gemelli semi identici, scoperto il secondo caso al mondo - AllNews24 - Non sono né monozigoti (identici) né eter… -