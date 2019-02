Gabriel Garko - vita stravolta : i paparazzi lo "beccano" con la fede al dito : Il settimanale Mondadori Spy pubblica, nel numero in edicola da venerdì 1 marzo, le immagini esclusive di Gabriel Garko con un inedito look fashion: capelli a spazzola con taglio all'ultima moda, montgomery verde militare, occhiali a specchio e scarpe ginniche di Philippe Plein con tanto di teschio

Da Ferilli a Gabriel Garko - i vip perseguitati : Stalker e vip, un binomio frequente. Un tema che torna di stringente attualità dopo che Sabrina Ferilli , come riferisce oggi il 'Corriere della Sera', ha denunciato in procura il suo stalker che, ...

Fake news su Gabriel Garko : "È morto in un incidente d’auto". Ma l'attore replica : È trapelata una notizia nella notte tra il 30 e 31 gennaio scorso. Secondo quanto riportato da un sito web, Gabriel Garko sarebbe stato coinvolto in un incidente d"auto e avrebbe perso la vita. Ma la notizia è falsa, si tratta di una vera e propria Fake news.È stato l"attore a mascherare la notizia che, immediatamente, ha fatto il giro dei social. E proprio sui social Gabriel Garko tranquillizza i fan. "Non è vero che sono stato coinvolto in un ...

Gabriel Garko : ennesimo cambio di look su Instagram : Gabriel Garko cambia nuovamente look, sfoggiando barba e pizzetto su Instagram. L’attore 46enne è molto attivo sui social, dove posta spesso foto che raccontano i suoi cambi look. L’ultimo ha catturato in modo particolare l’attenzione dei fan, tanto che il post pubblicato sul suo profilo ha fatto il pieno di Like e commenti. Con il nuovo anno Gabriel ha deciso di cambiare look, scegliendo barba e pizzetto per esaltare la sua ...

Gabriel Garko attaccato sui social : ‘Gran maleducato - non si presta a fare foto’ : Ogni tanto anche Gabriel Garko ha la sua bella gatta da pelare social: pochi giorni dopo il caos scoppiato attorno alla pelliccia finta di Emma Marrone, l’attore piemontese ha subito la sua dose di ramanzine e rimproveri dai follower. Il motivo? Una sua presunta scarsa disponibilità a farsi una foto coi fan, che conseguentemente si sono lamentati su internet della sua poca gentilezza e cordialità. Lui, come sempre consapevole degli umori ...