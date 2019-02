Fronda nel Ppe per espellere Viktor Orban | ostacolo a un' alleanza europeista

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) A tre mesi dalle Europee 2019, riscoppia il casonel Ppe. Anzi: sarebbe più corretto dire in tutto l'Europarlamento. Perché è lui, il premier ungherese sovranista eppure membro dei Popolari, già condannato dal Parlamento europeo per violazione dello stato di diritto, è ancora lui il problema nel suo schieramento politico e per una futura maggioranza(con Pse, Alde e chi ci starà) dopo il voto di maggio. Nel Ppe è di nuovo in azione lache lo vuole fuori dal gruppo, capitanata dai paesi del nord, dai belgi, dai lussemburghesi. Il 20 marzo se ne parlerà all'assemblea dei Popolari che di prassi si tiene a Bruxelles alla vigilia di ogni consiglio europeo. La decisione però molto probabilmente verrà presa solo dopo il voto.Ma gli animi nei Popolari sono a dir poco agitati. Ormai il limite di ...

