Fratelli d' Italia ottiene il no dell' Italia al Global compact

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nessuna firmasul Global compact migration, né tantomeno risorse. Grazie all'astensione di M5s e Lega passa alla Camera, con soli 112 voti, una partea mozione targatad'sul contrasto all'immigrazione clandestina e la mafia nigeriana, in cui è scritto nero su bianco che si impegna il governo "a non sottoscrivere il Global Compact for safe, orderly and regular migration e a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund".Insomma, con l'astensione la maggioranza di fatto lascia decidere una forza di minoranza. Insorge il centrosinistra, mentre Forzavota a favore. Il tema dei migranti torna a mettere in difficoltà la maggioranza giallo-verde, che già in mattinata chiede tempo in Aula e incassa un rinvio. Nel frattempo, gli alleati di governo lavorano a una mozione 'soft', che metta ...

