Fratelli d'Italia ottiene il no dell'Italia al Global compact : Nessuna firma dell'Italia sul Global compact migration, né tantomeno risorse. Grazie all'astensione di M5s e Lega passa alla Camera, con soli 112 voti, una parte della mozione targata Fratelli d'Italia sul contrasto all'immigrazione clandestina e la mafia nigeriana, in cui è scritto nero su bianco che si impegna il governo "a non sottoscrivere il Global Compact for safe, orderly and regular migration e a non contribuire in alcun modo al ...

Diplomati Magistrali - il commento di Bussetti e la solidarietà di Fratelli d’Italia : Plenaria Bis negativa per i Diplomati Magistrali. Un duro colpo per questi insegnanti che da anni lavorano al servizio della scuola, seppur da precari. Quello che li aspetta, per come si sta evolvendo la questione, è un futuro del tutto incerto. Pronto è stato, in merito, il commento del Ministro dell’Istruzione Bussetti. “I magistrati amministrativi hanno fatto chiarezza” Marco Bussetti ha espresso il proprio punto di vista, ...

Migranti - no al Global Compact - Camera approva la mozione di Fratelli dItalia : La Camera ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana. Il governo è impegnato 'a non sottoscrivere il Global Compact e a ...

Rai - Fratelli d Italia contro Fazio 'Ospita troppo spesso Saviano. Intervenga l Agcom' : ... declassandolo su Rai3, 'è quella che presenta la maggiore criticità sul tema del pluralismo per il palese squilibrio nella scelta degli ospiti che appartengono ad un'unica area culturale e politica'.

Fratelli d'Italia e l'ipotesi rimpasto - la settimana prossima nuova riunione : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Un nuovo incontro tra i militanti di Fratelli d'Italia si terrà la prossima settimana. La riunione di martedì sera, infatti, non ha prodotto una linea condivisa per quel che ...

Giorgia Meloni - il nuovo gruppo della leader di Fratelli d'Italia : ecco come scardina l'Europa : Saranno presenti tutte le delegazioni dei partiti che fanno parte di questa famiglia politica. Il tutto accade a poche settimane dalle elezioni europee e non a caso. Secondo i sondaggi l' alleanza ...

Stefano Micossi smonta le proposte di Fratelli d'Italia e della Lega su Bankitalia : Claudio Borghi ha proposto che l'oro della Banca d'Italia diventi di proprietà pubblica, e possa essere utilizzato. Giorgia Meloni, invece, chiede che l'istituto sia nazionalizzato. Sono due proposte che non stanno in piedi. L'economista Stefano Micossi, sentito da FcHub, spiega perché. della richiesta di Fratelli d'Italia dice:La Banca d'Italia è già una istituzione pubblica. Non vedo dunque che senso abbia parlare ...

Su Bankitalia Fratelli d'Italia e M5s vanno sempre più a braccetto : In commissione Finanze alla Camera è arrivato il testo di legge, prima firmataria Giorgia Meloni, con il quale viene proposta la nazionalizzazione della Banca d'Italia. La relatrice è stata una deputata del Movimento 5 stelle, Francesca Anna Ruggiero. Un fatto insolito, che segna l'avvicinamento del

Mantova - il consigliere di Fratelli d’Italia : «Frittelle gratis solo ai bambini italiani» : Frittelle e biglietti per l’autoscontro per tutti i bambini. No, anzi, solo per i bambini italiani. La controversa iniziativa è stata lanciata da un consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca De Marchi, Mantovano. Venerdì, al luna park, avrebbe offerto gratuitamente i dolci, ma, specifica in una nota, «solo ai bambini italiani». Secondo lui, sarebbe un gesto di attenzione verso i bambini delle famiglie in difficoltà, purchè non straniere, ...

Amazon prepara la prima serie italiana e la produzione internazionale dei Fratelli Russo inizia dall'Italia : Amazon Prime Video punta all'espansione globale e mette nel mirino l'Italia con ben due progetti che ci vedranno direttamente coinvolti, tra la prima produzione originale e il coinvolgimento dell'Italia tra i primi paesi del progetto internazionale dei fratelli Russo, quelli dei film Marvel degli Avengers.In primo luogo,quindi, arriverà l'attesa prima serie originale Amazon Prime Video italiana, al momento non ha ancora un titolo ma ...

Sci velocità - gli italiani steccano la prima a Salla : i Fratelli Origone e Valentina Greggio battuti in gara-1 : Simone e Ivan Origone battuti da Kramer nell’esordio di Cdm a Salla. Greggio seconda fra le donne, giovedì rivincita per tutti con gara-2 Parte con tre podi complessivi la stagione dell’Italia nella Coppa del mondo di sci velocità, scattata dalla località finlandese di Salla, dopo la rinuncia di Idre (Sve). La classifica vede ha registrato il successo dell’austriaco Manuel Kramer, che nell’occasione si è tolto la ...

Centrodestra - Meloni : 'Fratelli d'Italia è l'unico partito monogamo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La denuncia di Fratelli d’Italia : “Incuria sulla tomba di Torquato Tasso”. Ma è la tomba sbagliata : Un esponente di Fratelli d'Italia di Ferrara ha denunciato lo stato di incuria della tomba di Torquato Tasso, il poeta della Gerusalemme Liberata. Peccato, però, che la tomba del sommo poeta sorrentino si trovi a Roma. Ma non è l'unico errore dell'impareggiabile militante del partito di Giorgia Meloni nel ferrarese...Continua a leggere

Abusi edilizi alle Querce? Fratelli d'Italia : "In questa città tutto sembra possibile" : ... senza rendersi conto ancora oggi che "l'Urbanistica è la scienza che studia i fenomeni urbani in tutti i suoi aspetti e detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della qualità urbana e ...