Francesco De Gregori non è d’accordo con quella proposta delle canzoni italiane in radio

Nuovi concerti di Francesco De Gregori dopo la residency al Teatro Garbatella : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Nuovi concerti di Francesco De Gregori , annunciati nel giorno dell'avvio della residency al Teatro Garbatella di Roma. Il Principe allunga il calendario dei suoi eventi per orchestra, aprendo la seconda data alla Terme di Caracalla di Roma e con un nuovo appuntamento a Soverato, in cui da anni si tiene il meglio della musica italiana e internazionale. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...