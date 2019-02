Forze dell' Ordine gratis su trasporto pubblico

Napoli-Juve : 800 uomini Forze dell'ordine : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - NAPOLI, 27 FEB - Doppia polemica, in città, per le decisioni del ...

Nanni Moretti : “Un film su Salvini come ‘Il Caimano’? Sarebbe al di sopra delle mie Forze” : “Fare un film su Salvini Sarebbe al di sopra delle mie forze“. A dirlo è Nanni Moretti in un’intervista al quotidiano francese Le Monde che gli ha chiesto se avesse intenzione di portare al cinema anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, come aveva fatto nel 2006 con Silvio Berlusconi ne “Il Caimano“. “No, no, no e no”, ha risposto categorico Moretti, spiegando: “È stato già difficile ...

Nanni Moretti e un film su Salvini : 'Sarebbe al di sopra delle mie Forze' : ' Fare un film su Salvini sarebbe al di sopra delle mie forze ' . Così risponde Nanni Moretti, a Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il ministro dell'Interno. Il cineasta italiano a ...

Raid delle Forze indiane in Kashmir - la reazione del Pakistan : «Pronti a ogni eventualità» : Tensione altissima tra India e Pakistan, come non accadeva da decenni, dopo il Raid aereo delle forze indiane in Kashmir. Il sottosegretario agli Esteri indiano, Vijay Gokhale, ha spiegato che New ...

Aereo per Dubai dirottato in Bangladesh - uomo armato ucciso nel blitz delle Forze di sicurezza : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Videocamere su divisa e magistrati in piazza con le Forze dell’Ordine - proposta della Lega : Nei fatti di cronaca che quotidianamente si sentono o leggono capita spesso di imbattersi in eventi che portano nell’occhio del ciclone rappresentanti delle Forze dell’Ordine ai quali si contesta l’operato. Carabinieri e poliziotti che spesso vengono accusati di adoperare in maniera impropria la forza soprattutto durante manifestazioni, cortei ed eventi che da pacifici si tramutano in tumultuosi. Fatti di cronaca dicevamo, come quello recente di ...

Roma - poliziotti accerchiati e insultati a Tor Bella Monaca durante arresto. Raggi : “Solidarietà alle Forze dell’ordine” : poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che ...

Borgo Mezzanone - esercito e Forze dell’ordine nella baraccopoli dove vivono 2mila persone : via allo sgombero : Una operazione di sgombero della baraccopoli della ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, occupata dai migranti poiché vicina al centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara), è in corso da questa mattina da parte dei carabinieri, polizia e guardia di finanza. Il sequestro preventivo di alcuni immobili abusivi che venivano utilizzati per attività illecite è stato disposto dal gip del tribunale di Foggia, su richiesta della ...

Forze dell'ordine all'inseguimento di un'auto in fuga lungo la Lecco-Bergamo : Almeno tre pattuglie dei Carabinieri e una volante della Polizia Stradale all'inseguimento di un'auto in fuga lungo la Lecco-Bergamo alle 20 di questa sera, martedì. Nel momento in cui stiamo ...

Facebook può essere una minaccia per le Forze armate? Un esperimento della NATO lascia a bocca aperta : Quali e quanti dati riservati di una persona può rivelare un social media come Facebook? Si possono usare per manipolare la sua opinione e le sue azioni, in quale misura? Sono domande lecite nell’era della condivisione incontrollata di contenuti online. Sono meno scontate se riguardano soldati professionisti che dovrebbero essere più preparati delle “persone comuni” a gestire manipolazioni psicologiche a vario livello. Stupisce ...

Ferrara - gli immigrati si rivoltano contro le Forze dell'ordine. Arriva anche l'Esercito : E' famosa per essere una nota piazza di spaccio degli stupefacenti; qualche mese fa, la città era stata teatro di una violenta battaglia tra nigeriani per il controllo del mercato della droga. I due ...