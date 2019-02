Fortnite e gli eSport approdano sulla TV italiana

Ecco le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 8 : inizia la corsa al nuovo Pass Battaglia : La promessa evoluzione dello shooter online di Epic Games è finalmente tra noi. Fortnite Stagione 8 è infatti realtà, giocabile da oggi, 28 febbraio 2019, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Una Stagione, quella attiva fino al prossimo 7 maggio, che porta inevitabilmente svariate e succulente novità nell'ecosistema del rivale di Apex Legends. Le ho già raccolte per voi in questo articolo dedicato, in cui sono andato a ...

La Stagione 8 di Fortnite è qui : nuovo Pass Battaglia - Cannone pirata - nuove località e modalità a tempo nella patch 8.00 : Come annunciato poche ore fa è arrivato il momento di accogliere la Stagione 8 e i dettagli della patch 8.0 di Fortnite. Il titolo Epic Games si aggiorna e qui di seguito vi proponiamo le principali novità introdotte.Per tutti i dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco.Stagione 8 - Pass BattagliaLeggi altro...

Fortnite Mobile : Tutte le migliorie apportate con la Stagione 8 : La Stagione 8 di Fortnite è arrivata e con tante novità che potete scoprire nel nostro articolo cliccando qui, in concomitanza è stato reso disponibile un aggiornamento per le versioni Mobile, a seguire Tutte le migliorie apportate. Novità e migliorie per Fortnite Mobile A seguire il changelog: Migliorato il feedback visivo Cambiata la visibilità dell’interfaccia durante la caduta o l’uso del ...

Tracollo degli incassi per Fortnite - Apex Legends ha vinto la sfida? : La storia videoludica è cambiata nell'ultimo anno, e gran parte del merito (o della colpa, poi son punti di vista, ndr) va indubbiamente assegnata a Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games ha senza ombra di dubbio sovvertito le regole del (video)gioco, costringendo anche i più grossi produttori mondiali a prenderne atto e ad adeguarsi per non perdere terreno nell'eterna competizione economica. Il 2018 ha incoronato il coloratissimo sparatutto ...

Cambia tutto per Fortnite Stagione 8 : Epic Games dice addio agli aerei : Fortnite Stagione 8 è sempre più vicina. La prossima evoluzione della celebre Battaglia Reale di Epic Games prenderà infatti il via il 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0 già annunciato dalla compagnia a stelle e strisce. Un'evoluzione che, neanche a dirlo, porterà con sé diverse novità. Se già sappiamo che la mappa è destinata a Cambiare - sconvolta dai recenti terremoti registrati sulla grande isola di gioco -, ...

Epic Games ha avviato un'azione legale contro gli organizzatori del disastroso festival Fortnite Live di Norwich : Epic Games ha avviato un'azione legale contro gli organizzatori del disastroso festival Fortnite Live di Norwich.I prezzi dei biglietti erano troppo alti, le attrazioni erano terribili e le famiglie che pagavano erano lasciate a fare la fila al freddo. Alcuni rimborsi sono stati emessi, ma la pagina Facebook dell'evento è ora scomparsa.Molto poco all'evento era in realtà legato a Fornite e assolutamente nulla era autorizzato ufficialmente - ...

Apex Legends meglio di Fortnite su Twitch : il battle royale di EA totalizza 8 - 4 milioni di ore di visualizzazioni durante il TwitchRivals : Un altro importante traguardo per Apex Legends. Respawn Entertainment ha realizzato un free-to-play che ha salvato da solo il valore della casa madre EA. Perché? Perché il gioco è incredibilmente popolare. Oltre 25 milioni di giocatori sono stati registrati nella prima settimana e sono ancora in crescita, il gioco sta dominando così tanto che il miglior giorno di Apex Legends ha superato di gran lunga il miglior giorno di Fortnite su Twitch, ...

Athenascope salva i momenti migliori delle tue partite a Fortnite e PUBG usando la visione artificiale : Athenascope arriva in aiuto di streamer e content creator: ecco uno strumento comodo per salvare le clip dei vostri momenti migliori. Il mondo dei content creator, sopratutto nella sfera dello streaming, è in costante crescita e di pari passo nascono sempre più strumenti pensati per supportarli. Uno dei principali desideri degli ...

Hasbro : Star Wars - Fortnite ed ecommerce per rilanciare gli affari : Hasbro (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Le pesanti ricadute subite dopo la bancarotta del gruppo Toys’R’Us, i cui magazzini non sono riusciti a reggere la concorrenza dell’ecommerce, hanno creato non pochi problemi anche ai molti marchi venduti nei negozi del colosso americano. Tra questi, Hasbro, tra i più importanti produttori di giochi al mondo. Che ora ha deciso di guardare all’online e al merchandising di brand molto in ...

Videogames : Apex Legends eguaglia Fortnite - 25 milioni di utenti in una settimana : Fortnite, Il famoso free-to-play prodotto della casa statunitense “Epic Games”, sembra aver trovato in “Apex Legends” un degno avversario nella corsa al titolo di “Battle Royale”. Fortnite, giunto quasi alla 8^ season dalla sua uscita, registra un bacino di utenza molto importante. Non a caso ha stracciato di misura un altro “Battle Royale” nato molto prima: PBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS). Apex Legends: quello che c’è da sapere Apex Legends ...

Fortnite : Novità - modifiche e migliorie dell’aggiornamento 7.40 : A partire da oggi sarà ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento 7.40 per Fortnite, il quale porterà con se miglioramenti, modifiche varie e novità, scopriamole insieme. Fortnite: Le novità dell’Aggiornamento 7.40 In attesa che il nuovo aggiornamento venga reso disponibile, vi riportiamo di seguito alcune delle novità, modifiche e miglioramenti previsti: Introduzione del nuovissimo Fucile da ...

Apex Legends Vs Fortnite : che la caccia agli utenti sia aperta : Si chiama Apex Legends e sta dando filo da torcere al famosissimo Fortnite, il più giocato ed amato battle royale free-to-play… o almeno lo è stato fino al debutto di Apex Legends che ha da subito dato un forte scossone alla Epic Games. Proprio per contrastare un competitor così forte sono previste azioni di marketing tali da cercare di riprendere possesso dei propri utenti, ora divisi tra i due giochi. Chi cerca ora Apex Legends su ...

Fortnite : Gli oggetti in vendita dell’11 Febbraio 2019 : Epic Games ha reso disponibile nuovi oggetti nel negozio di Fortnite Battle Royale, tra skin, picconi, emote e molto altro. Scopriamo insieme cosa è possibile acquistare a partire da oggi con i V-Buck. Fortnite Battle Royale: Le novità dell’11 Febbraio per lo Shop A seguire vi riportiamo tutta la merce che potete acquistare da oggi nel negozio di Fortnite Battle Royale, a patto che disponiate di sufficienti ...

Apex Legends Vs Fortnite : che la caccia agli utenti sia aperta : Si chiama Apex Legends e sta dando filo da torcere al famosissimo Fortnite, il più giocato ed amato battle royale free-to-play… o almeno lo è stato fino al debutto di Apex Legends che ha da subito dato un forte scossone alla Epic Games. Proprio per contrastare un competitor così forte sono previste azioni di marketing tali da cercare di riprendere possesso dei propri utenti, ora divisi tra i due giochi. Chi cerca ora Apex Legends su ...