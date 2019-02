Fiorentina-Atalanta | quasi 4 | 6 milioni di spettatori in tv

Fiorentina-Atalanta - alta tensione : tafferugli durante la notte : Nella serata di ieri è andata in scena una partita scoppiettante per la semifinale di Coppa Italia, sono scese in campo Fiorentina e Atalanta, spettacolare 3-3 e qualificazione apertissima in vista del ritorno. Nel frattempo tensione durante la notte a Firenze, tafferugli tra i tifosi dell’Atalanta e la polizia mentre i supporter stavano lasciando il capoluogo toscano al termine della partita. E’ quanto comunicato dalla polizia ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 febbraio 2019. Fiorentina-Atalanta al 18.3% - l’Isola al 16.9% : Fiorentina-Atalanta (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta ha conquistato 4.595.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.832.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha interessato 2.678.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha catturato l’attenzione di 1.382.000 spettatori (6.2%). Su ...

Fiorentina-Atalanta show in Coppa Italia : Gol, emozioni, traverse allo scadere. Una semifinale show quella di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta e al Franchi finisce 3-3: nel primo tempo Chiesa e Benassi rispondono al doppio ...

Fiorentina-Atalanta 3-3 : i gol e gli highlights di Coppa Italia : Partita spettacolare all'Artemio Franchi: tra Fiorentina e Atalanta finisce 3-3 Fiorentina-Atalanta 3-3: la cronaca della partita Primo tempo a due facce : dopo un tentativo di Ilicic che impegna ...

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “Abbiamo le qualità per far risultato a Bergamo” : FIORENTINA ATALANTA 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio contro l’Atalanta in Coppa Italia: “La partita è stata con tantissimi capovolgimenti, loro hanno sfruttato bene le prime occasioni e la partita si è fatta subito difficile ma noi abbiamo avuto il […] L'articolo Fiorentina-Atalanta, Pioli: “Abbiamo le qualità per far ...

Fiorentina-Atalanta - Gasperini : “Buon risultato - ma persa un’opportunità” : FIORENTINA ATALANTA 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina in Coppa Italia: “Abbiamo condotto a lungo la partita mettendoci molto del nostro per farci raggiungere. Per come abbiamo giocato potevamo e dovevamo vincere. Il risultato è comunque buono […] L'articolo Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Buon ...

Coppa Italia - l'Atalanta sfiora l'impresa al Franchi : contro la Fiorentina finisce 3-3 : Fiorentina-Atalanta 3-3 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. I gol al 16' di Gomez (A), al 18' di Pasalic (A), al 33' di Chiesa (F), al 36' di Benassi (F), al 58' di de Roon (A) e al 79' di Muriel (F). La gara di ritorno si giocherà il 24 aprile.

