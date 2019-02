Fibrosi cistica | lo Stato ha versato oltre 10 milioni per il reparto adulti all’Umberto I

Giorgia uccisa a 32 anni dalla Fibrosi cistica : “Lei era il coraggio e l’amore per la vita” : Giorgia Badalamenti, una giovane donna di 32 anni nata e cresciuta a Montebelluna, nella provincia di Treviso, è stata stroncata da una fibrosi cistica . Una malattia che combatteva da quando era bambina e che non le aveva impedito di sorridere alla vita, dedicandosi al volontariato, agli animali e ad altre tante attività.Continua a leggere

Fibrosi cistica - in Puglia niente rimborso per i farmaci : ministero sotto accusa per i tagli : Il problema riguarda anche i pazienti colpiti da malattie rare: Roma penalizza la Regione Puglia perché è ancora legata al piano di rientro per le spese sanitarie. L'opposizione: "Il governo è insensibile"

Gli diagnosticano la Fibrosi cistica a 55 anni : è sterile dalla nascita e scopre che i tre figli non sono i suoi : La fibrosi cistica, da cui è affetto, gli causato sterilità fin dalla nascita, ma lui, un uomo d’affari milionario inglese, lo ha scoperto solo ora che ha 55 anni. Ma non basta, con questa scoperta è venuto alla luce anche un altro grande, e forse più grave, segreto: i tre figli che ha cresciuto per oltre vent’anni non sono suoi. Richard Mason ha scoperto così di non essere il padre biologico dei lui figlio maggiore, 23enne, e dei ...