Ferrari | paura per Sebastian Vettel | il pilota va a sbattere durante i test di Formula 1

F1 - test Montmelò fuori pista per la Ferrari di Vettel - solo paura per il tedesco : Il quattro volte campione del mondo era secondo nella classifica dei tempi, alle spalle di Carlos Sainz della McLaren. La sessione delle prove è stata poi subito interrotta con la bandiera rossa. Per ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Punto alla medaglia olimpica! Avevo una paura terribile in Coppa ma…” : Vanessa Ferrari è tornata col botto, dopo 503 giorni di assenza dalle pedana a causa di un infortunio è riuscita a vincere al corpo libero in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. La bresciana ha sbaragliato la concorrenza e ha portato a casa dei punti preziosi in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la 28enne ha stretto i denti nell’ultimo anno e mezzo dopo la rottura del tendine ...

Ecco perché la Ferrari fa paura a tutti - anche se la Mercedes ancora si nasconde : Si è aperto stamattina l'ultimo giorno della prima settimana di test della F1 a Barcellona. Da martedì a venerdì, sempre qui, ci sarà l'ultima tornata di collaudi, poi c'è il Gp di Melbourne, 17 marzo,...

Ferrari 2019 - la nuova SF90 lascia un po’ delusi. E per ora non fa paura : Svelata la Ferrari SF90 che affronterà il mondiale di Formula 1 2019. Una Ferrari che non sorprende e che lascia un po’ delusi. In molti si aspettavano una Rossa rivoluzionaria che potesse rispondere, almeno visivamente, a quanto mostrato nella Mercedes pochi giorni fa. In alcune aeree la SF90 sembra addirittura compiere dei passi indietro, abbandonando alcune soluzioni che sulla vettura 2018 erano sembrate innovative ma evidentemente non ...