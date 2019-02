Ferrari F8 Tributo | un omaggio al V8 di serie più potente di sempre - Magazine sulla moda

Ferrari F8 Tributo - Potenza e Memoria per 720 CV Turbo : Da Maranello arrivano le prime foto ufficiali della #F8 Tributo, la nuova berlinetta a motore centrale-posteriore, che già nel nome rappresenta la massima espressione di questa tipologia di vettura del Cavallino Rampante e allo stesso tempo rende omaggio al motore V8 #Ferrari più potente di sempre. Lo stesso propulsore che è stato premiato per 3 anni consecutivi come “Best Engine of the Year” nel 2016, 2017 e 2018, oltre a essere riconosciuto ...