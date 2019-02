Ferrari F8 Tributo | l’ultima delle supercar tradizionali italiane debutta a Ginevra – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Quasi un’ode al motorismo 100% endotermico, quello che fra pochi anni finirà sui libri di storia, rimpiazzato dalla tecnologia ibrida (ed elettrica): in estrema sintesi, rappresenta questo la nuovaF8, disegnata dal Centro Stile, sotto la direzione di Flavio Manzoni. Manda in pensione la 488 GTB ed è spinta da un V8 bi-turbo di 3,9 litri di cilindrata, capace di 720 cavalli di potenza massima a 8000 giri/min (50 in più rispetto al modello precedente) e 770 Nm di coppia motrice a 3.250 giri/min.Tradotto in prestazioni significa uno zero-cento polverizzato in 2,9 secondi, 0-200 km/h da 7,8 secondi e velocità massima di 340 orari. Un’esuberanza vulcanica, gestita tramite un cambio doppia frizione a 7 marce e le ruote posteriori di trazione. Inoltre, specifici interventi di alleggerimento hanno permesso di limare il peso a secco di 40 kg rispetto ...

