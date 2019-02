Ferrari e Leclerc imprendibili nella terza giornata di test

F1 - Charles Leclerc : “La Ferrari ha margini di miglioramento. La Mercedes ci sembra forte” : Charles Leclerc è stato il grande protagonista della sessione odierna di Test di F1 a Barcellona, stampando il miglior tempo assoluto con la Ferrari ed evidenziando anche un consistente passo in simulazione da gara. Il 21enne monegasco, come ha rivelato alla testata iberica Marca.com, ha spiegato come il Cavallino Rampante, sinora, non abbia volutamente mostrato tutto il proprio potenziale: “Abbiamo ancora margini. Come tutte le squadre, ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi (28 febbraio) : Leclerc e la Ferrari davanti a tutti : Charles Leclerc timbra il miglior tempo nella terza e penultima giornata di Test di F1 a Barcellona (Spagna). Il giovane pilota della Ferrari ha realizzato un’ottima prestazione, chiudendo il suo miglior giro in 1’16?231, tempo vicino al record della pista in qualifica di Lewis Hamilton, che con la Mercedes oggi è invece decimo in 1’18?097, ma con le mescole C2. Alle spalle di Leclerc troviamo invece Alexander Albon (+0?651) con la Toro Rosso e ...

F1 - Risultati Test Barcellona 2019 : Leclerc stampa il miglior tempo - Ferrari veloce sul passo - poi si ferma nel finale : Si è rivelata quanto mai intensa e indicativa la settima, e penultima, giornata dei Test riservati alla Formula Uno 2019 di Barcellona. Ancora una volta Ferrari e Mercedes hanno confermato di disporre di vetture decisamente competitive, mentre il colpo di scena di questo giovedì si è rivelato l’incidente occorso a Pierre Gasly. Il francese della Red Bull, infatti, a metà pomeriggio, è andato a sbattere violentemente in ingresso di curva 9, ...

La Ferrari di Leclerc in testa a Barcellona : “sensazioni ottime - scommetterei su una vittoria a Melbourne” : Charles Leclerc ha chiuso i test odierni in quel di Barcellona davanti a tutti con la sua Ferrari che sembra trasmettergli ottime sensazioni Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. Il neo Ferrarista ha parlato dopo i test odierni, dimostrandosi molto soddisfatto di ...

F1 - test Montmelò : Leclerc primo - la Ferrari si rialza e spaventa tutti : La Ferrari mostra i muscoli. Dopo le difficoltà di ieri provocate dall'incidente di Sebastian Vettel, la Rossa apre la giornata di test a Montmelò piazzando Charles Leclerc davanti a tutti, con il ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 28 febbraio. Charles Leclerc si scatena con la Ferrari! Hamilton caterpillar con le gomme C2 : Dopo aver perso praticamente un’intera giornata di lavoro a causa dell’incidente di Sebastian Vettel avvenuto ieri mattina, la Ferrari ha risposto nel migliore dei modi con uno scatenato Charles Leclerc in vetta alla classifica al termine della sessione mattutina del day-7 dei Test collettivi di Formula 1 a Barcellona. Il monegasco della Rossa, all’ultima occasione utile per prendere confidenza con la vettura prima ...

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

F1 - Test Barcellona 2019 : cambio di programma in Ferrari. Charles Leclerc guiderà tutto il giorno - domani toccherà a Sebastian Vettel : La prima settimana dei Test collettivi di F1 per la Ferrari era stata una specie di parata regale: 598 giri, 2783 km percorsi e una velocità a tratti disarmante. Aspetti che avevano portato il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ad affermare che la Rossa ha un vantaggio di mezzo secondo su tutti. Iperboli volute, probabilmente, ma nel terzo giorno della seconda serie di prove in Catalogna la situazione è un po’ cambiata. Il Cavallino ...

F1 - Sebastian Vettel : “Stiamo ancora cercando di capire a pieno la Ferrari”; Charles Leclerc : “Non è stato facile adattarsi alle condizioni della pista” : La prima giornata della seconda serie dei test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) è andata definitivamente in archivio. Un day-1 nel quale la Ferrari ha potuto sorridere per l’ottimo lavoro svolto da Sebastian Vettel sulla SF90 sia in termini prestazionali che con tanta benzina a bordo. La Rossa, al di là del quarto posto finale del tedesco, si è comportata più che bene e i riscontri sono stati positivi limitatamente ...

F1 - Leclerc ed i problemi della Ferrari : “oggi meno giri del previsto” : F1, Charles Leclerc ha parlato della sua giornata in quel di Barcellona, con qualche problema alla sua SF90 Charles Leclerc ha parlato dell’impatto avuto sulla nuova Ferrari SF90, al termine di una giornata ricca di alti e bassi in quel di Barcellona. Solo 29 giri completati da Leclerc quest’oggi, con qualche affanno legato all’impianto di raffreddamento della rossa: “Questa mattina abbiamo fatto meno giri del ...

Fittipaldi : "Leclerc talento incredibile e Ferrari competitiva" : ... cosi le monoposto sono più vicine, ci possono essere più sorpassi e più competitività", ha concluso 'Emmo', due volte campione del mondo.

F1 - Davide Valsecchi sul Mondiale 2019 : “L’approdo di Leclerc in Ferrari darà motivazioni a Vettel. Confido tanto in Giovinazzi” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il semaforo verde dell’Albert Park di Melbourne, in Australia, non è poi così lontano (17 marzo). La F1 è pronta, dopo i test ufficiali in corso di svolgimento in questi giorni a Barcellona (26 febbraio-1° marzo), a tornare in pista per aprire il Mondiale 2019. In occasione della presentazione della stagione di Sky Motori, svoltasi al “Topfuel Racing Arena” di Vignate, Davide Valsecchi – uno dei ...

Ferrari - pochi giri nei test di Montmelò : in pista solo Leclerc : pochi giri per la Ferrari nelle prime ore di lavoro al circuito catalano del Montmelò, dove da oggi a giovedì è in programma l'ultima sessione di test invernali della Formula 1 per la stagione 2019. ...

F1 - Test Barcellona 2019 : problema al sistema di raffreddamento per la Ferrari. Leclerc ai box quasi tutta la mattina - poi firma il secondo tempo : La seconda finestra dei Test collettivi di Formula 1 a Barcellona non è cominciata nel migliore dei modi per la Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc che è stato costretto a rimanere ai box per due ore e mezza a causa di un problema tecnico. Dopo aver completato un primo run da cinque giri infatti, il pilota della Rossa è stato richiamato in pit-lane per effettuare alcuni controlli sulla vettura. Dopo due ore e mezza di attesa, in cui i ...