Federmeccanica-Cnel Le dieci priorità della metalmeccanica e il Codice etico

avvenire

(Di giovedì 28 febbraio 2019) ... in grado di porci in linea con l'ambizione da tempo enunciata di fare dell'Europa l'area più competitiva nel contestosocietà e dell'economia globale. Occorre un unico progetto europeo con ...

tamburrano : Al @cnel_it @Federmeccanica incontra i parlamentari europei e illustra '10 priorità per un'industria competitiva e… - BeatriceCovassi : Al #cnel per la presentazione delle 10 priorità di @Federmeccanica e @CEEMET per la prossima legislatura ???? - GianfrancoGasb1 : RT @cnel_it: #Industria oggi (h. 14.30) nella sala del Parlamentino incontro promosso da #Cnel e @Federmeccanica “Le 10 priorità per un'ind… -