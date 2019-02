FBC Melgar | il club peruviano ha rotto la maledizione

lanotiziasportiva

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo dei venezuelani del Caracas, grazie al 2-0 nella gara d’andata, il FBCha riscritto la storia permettendo ad undi partecipare alla massima competizione del continente dopo quasi un decennio.Calcio estero, Storie, Sudamerica, FBC/ Ora la squadra dell’argentino Jorge Pautasso, giunta ai gironi di Libertadores, dovrà vedersela nel proprio gruppo con Palmeiras, San Lorenzo e Jùnior Barranquilla; un sorteggio non benevolo ma sull’onda dell’entusiasmo potrebbe anche scapparci la sorpresa.L’arrivo inoltre dell’esperto difensore della nazionale Christian Ramos, trentenne, in prestito dagli arabi dell’Al Nassr farà sicuramente comodo ai rossoneri per affrontare con più certezze questa competizione.Questo però non è un articolo che parla di mercato o dei prossimi rivali in ...