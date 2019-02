F1 | test Barcellona | Lecler vola

F1 - test Barcellona 2019 - Lewis Hamilton : “Oggi è stata una buona giornata - abbiamo accumulato un sacco di chilometri” : Decimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton nel penultimo dei quattro giorno della seconda sessione di Test delle scuderie di Formula 1 a Barcellona: il pilota britannico appare soddisfatto della sua vettura nelle dichiarazioni rilasciate a fine giornata al sito f1grandprix.motorionline.com. Questo infatti il bilancio del britannico: “Oggi è stata una buona giornata. abbiamo accumulato un sacco di chilometri, è stato probabilmente uno dei ...

F1 - test Barcellona 2019 - Pierre Gasly : “Abbiamo tanti dati da analizzare ed una buona vettura da rendere migliore” : Al termine della giornata odierna di Test ha parlato a motorsport.com Pierre Gasly, che ha descritto soprattutto l’incidente che lo ha visto protagonista con la sua Red Bull a metà pomeriggio e che ha impedito alla sua squadra di portare a compimento il programma. Tutto sommato il pilota però è soddisfatto. Queste le prime parole del pilota: “Per fortuna sto bene, sono solo un po’ scosso, ma ho fatto un errore alla curva 9 e ...

F1 - test Barcellona 2019 - Antonio Giovinazzi : “Sono contento del lavoro che abbiamo concluso” : A conclusione dell’odierna giornata di Test (l’ultima per lui) in quel di Barcellona, ha parlato ai microfoni di motorsport.com Antonio Giovinazzi, alla prima stagione da pilota ufficiale in F1 con l’Alfa Romeo, dove avrà come compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota pugliese ha parlato a lungo al termine dei Test. L’italiano ha dichiarato: “Oggi non è stata una giornata facile, ma abbiamo concluso il programma ...

F1 - test Barcellona 2019 - Valtteri Bottas : “Non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove” : La Mercedes non ha avuto problemi nel penultimo dei quattro giorni della seconda serie di Test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: il finlandese Valtteri Bottas, si è concesso a lungo ai microfoni di motorsport.com, che in una delle ultime occasioni prima dell’esordio Mondiale. Il finlandese ha dichiarato: “La macchina va meglio, anche se non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove. Ma posso ...

F1 - la Ferrari vola nei test a Barcellona Leclerc al comando - poi Albon : Uno sparo per cancellare due giorni grigissimi, passati in garage a vedere i meccanici che ricostruivano la macchina, martedì il guaio al sistema di raffreddamento, ieri l'incidente di Vettel,. ...

F1 - analisi settima giornata test Barcellona 2019 : Ferrari da record ma poi arriva lo stop - Mercedes “martello” - Red Bull a muro : I “botti” di fine Test F1 2019 di Barcellona erano attesi nella giornata di domani, quella di chiusura, invece si sono manifestati oggi, sotto diversi punti di vista. In primo luogo, nel vero senso della parola, dato che abbiamo assistito all’incidente occorso a Pierre Gasly, quindi agli stop in pista di Lance Stroll e Charles Leclerc, anche se il monegasco in questo turno ha piazzato il nuovo record del Montmelò per quanto riguarda ...

F.1 - test 2 Barcellona - Giorno 3 : Leclerc in testa. Incidente per Gasly : Anche la terza giornata di prove del secondo turno di Test invernali è andata in archivio. Il più veloce in pista è stato oggi Charles Leclerc : per il monegasco, la Ferrari ha riservato un'intera ...

F1 - test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi (28 febbraio) : Leclerc e la Ferrari davanti a tutti : Charles Leclerc timbra il miglior tempo nella terza e penultima giornata di Test di F1 a Barcellona (Spagna). Il giovane pilota della Ferrari ha realizzato un’ottima prestazione, chiudendo il suo miglior giro in 1’16?231, tempo vicino al record della pista in qualifica di Lewis Hamilton, che con la Mercedes oggi è invece decimo in 1’18?097, ma con le mescole C2. Alle spalle di Leclerc troviamo invece Alexander Albon (+0?651) con la Toro Rosso e ...

F1 - Risultati test Barcellona 2019 : Leclerc stampa il miglior tempo - Ferrari veloce sul passo - poi si ferma nel finale : Si è rivelata quanto mai intensa e indicativa la settima, e penultima, giornata dei Test riservati alla Formula Uno 2019 di Barcellona. Ancora una volta Ferrari e Mercedes hanno confermato di disporre di vetture decisamente competitive, mentre il colpo di scena di questo giovedì si è rivelato l’incidente occorso a Pierre Gasly. Il francese della Red Bull, infatti, a metà pomeriggio, è andato a sbattere violentemente in ingresso di curva 9, ...

La Ferrari di Leclerc in testa a Barcellona : “sensazioni ottime - scommetterei su una vittoria a Melbourne” : Charles Leclerc ha chiuso i test odierni in quel di Barcellona davanti a tutti con la sua Ferrari che sembra trasmettergli ottime sensazioni Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. Il neo Ferrarista ha parlato dopo i test odierni, dimostrandosi molto soddisfatto di ...

F1 – test Barcellona - terminata la terza giornata : Leclerc impressiona ma si ferma nel finale - Mercedes nascosta [TEMPI] : Il pilota della Ferrari fa segnare il miglior tempo nella terza giornata, conclusa con un problema tecnico a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Albon e Norris dietro il monegasco, Mercedes nascosta Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di Test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. La SF90 dell’ex ...

F1 – Hamilton ed il suo aiutante speciale : il bull dog di Lewis a Barcellona testa gli pneumatici ai box [VIDEO] : Il bull dog di Lewis Hamilton dà spettacolo ai box durante i test di Formula Uno a Barcellona: Roscoe testa le gomme Durante le sfiancanti giornate di test i piloti di Formula Uno si concedono anche dei momenti di svago. Questo è proprio il caso di Lewis Hamilton che, durante la terza giornata di prove sul circuito di Barcellona, ha portato con sé Roscoe, il suo bull dog. Il cane ha ‘testato’ gli pneumatici del campione del ...

F1 – test Barcellona - Bottas mette Hamilton nel mirino : “so che posso batterlo. La Ferrari? E’ molto forte” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di scendere in pista per svolgere il programma pomeridiano stilato dalla Mercedes Mattinata di riposo, pomeriggio di lavoro per Valtteri Bottas in questo Day-3 della seconda sessione di Test a Barcellona. Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di indossare tuta e casco, soffermandosi sulle potenzialità della Ferrari e sui suoi obiettivi ...