F1 | Risultati Test Barcellona 2019 | Leclerc stampa il miglior tempo | Ferrari veloce sul

F1 - Test Barcellona 2019 : Risultati e classifica dei tempi (28 febbraio) : Leclerc e la Ferrari davanti a tutti : Charles Leclerc timbra il miglior tempo nella terza e penultima giornata di Test di F1 a Barcellona (Spagna). Il giovane pilota della Ferrari ha realizzato un’ottima prestazione, chiudendo il suo miglior giro in 1’16?231, tempo vicino al record della pista in qualifica di Lewis Hamilton, che con la Mercedes oggi è invece decimo in 1’18?097, ma con le mescole C2. Alle spalle di Leclerc troviamo invece Alexander Albon (+0?651) con la Toro Rosso e ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Risultati mattina 28 febbraio. Charles Leclerc si scatena con la Ferrari! Hamilton caterpillar con le gomme C2 : Dopo aver perso praticamente un’intera giornata di lavoro a causa dell’incidente di Sebastian Vettel avvenuto ieri mattina, la Ferrari ha risposto nel migliore dei modi con uno scatenato Charles Leclerc in vetta alla classifica al termine della sessione mattutina del day-7 dei Test collettivi di Formula 1 a Barcellona. Il monegasco della Rossa, all’ultima occasione utile per prendere confidenza con la vettura prima ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Risultati mattina 28 febbraio. Charles Leclerc in vetta davanti ad Albon ed a Norris. Hamilton ottavo : E’ Charles Leclerc il pilota più veloce della sessione mattutina della terza giornata dei Test collettivi sul tracciato di Barcellona. Il pilota della Ferrari, con l’apporto delle gomme C5, ha firmato il miglior crono di 1’16″231 sfiorando il primato della pista in qualifica di Lewis Hamilton (1’16″173) e dimostrando una grande velocità. Alle sue spalle troviamo la Toro Rosso del britannico con passaporto ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Risultati 27 febbraio. Sainz resta in testa con il record - Ferrari ferma quasi tutto il tempo - Hamilton e Verstappen consistenti : Lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz ha realizzato il miglior crono della seconda sessione di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). L’iberico, stamane, ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva a Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra un’ottima ...

F1 - Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 : 27 febbraio. Carlos Sainz rimane in vetta davanti a Perez e a Vettel. Ferrari ferma quasi tutto il pomeriggio : Lo spagnolo Carlos Sainz si conferma in vetta all’ordine dei tempi della seconda sessione di Test collettivi di F1 di Barcellona (Spagna). L’iberico stamane ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva al tedesco Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra ...

F1 - Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 : mattina 27 febbraio. Carlos Sainz svetta con il record - Vettel 2° a muro - inseguono Verstappen e Bottas : Lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz ha realizzato il miglior crono della prima parte della seconda sessione di Testi collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). L’iberico ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva a Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra ...

F1 - Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 : 26 febbraio. Norris precede Gasly e Stroll - Vettel chiude quarto - Hamilton 12° : E’ dell’inglese della McLaren Lando Norris il miglior tempo della prima giornata della seconda serie di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). 1’17″709 per l’alfiere di Woking, montando le gomme più morbide (C5) ed essendo costretto poco dopo però a fermarsi per un problema tecnico occorso alla propria monoposto. Uno stop che ha portato alla bandiera rossa e praticamente alla chiusura anticipata della ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Risultati mattina 26 febbraio. Giovinazzi al comando - Leclerc terzo dopo i problemi - rivoluzione Mercedes : La prima giornata della seconda finestra di Test collettivi di Formula 1 a Barcellona si è aperta con una graditissima sorpresa in Testa alla classifica per gli appassionati italiani, infatti Antonio Giovinazzi ha chiuso la sessione mattutina davanti a tutti dimostrando ancora una volta la competitività dell’Alfa Romeo in vista del Mondiale 2019. Il pugliese ha completato il suo programma di lavoro senza particolari problemi ed ha stampato ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Risultati day-3. Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi - cresce la Honda - Ducati sul passo gara : Maverick Vinales chiude al comando la terza, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali che si sono tenuti a Losail, Qatar, dove il 10 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha è stato in grado di segnare il tempo di 1:54.208, record di questa tre-giorni, dimostrando nei 50 giri completati, come il suo feeling con la nuova M1 abbia già raggiunto livelli importanti. La bontà della moto nipponica (che deve ...

