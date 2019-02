F1 – Hamilton ed il suo aiutante speciale | il bull dog di Lewis a Barcellona testa gli

F1 - Lewis Hamilton : “Michael Schumacher è il più grande pilota di tutti i tempi. I suoi record? Batterli non è una motivazione” : Lewis Hamilton ha ufficialmente incoronato Michael Schumacher , esprimendo tutta la sua ammirazione nei confronti del Kaiser che ha segnato la storia della Formula Uno. L’attuale Campione del Mondo è stato lapidario nelle dichiarazioni rilasciate in questa chiusura di anno solare: “Michael Schumacher è il più grande pilota della F1 di tutti i tempi“. Il britannico, detentore di cinque titoli iridati, ha espresso candidamente la ...

F1 - clamorosa gaffe di Lewis Hamilton : il britannico fa infuriare i suoi concittadini - poi si scusa! : Nel corso della serata organizzata dalla BBC per premiare la ‘Personalità Sportiva Inglese dell’Anno’, Hamilton si è fatto scappare una frase poco felice Brutta gaffe di Lewis Hamilton durante la serata organizzata dalla BBC per premiare la personalità sportiva dell’anno, il pilota inglese si è lasciato andare ad un commento che non è piaciuto ai suoi concittadini di Stevenage. Photo4/LaPresse Salito sul palco per ...