F1 Ferrari | Vettel | «Non conosciamo i motivi dell' incidente»

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

Ferrari - lo schianto diventa un rebus. Vettel : "Non potevo fare nient'altro" : Quanto valgono l'ottavo e il nono tempo dei campioni del mondo? E il primo e il secondo di Sainz, McLaren, e Perez, Racing Point,? Le ultime due giornate vengono di solito impiegate per simulare ...

F1 - Test Barcellona 2019 : cambio di programma in Ferrari. Charles Leclerc guiderà tutto il giorno - domani toccherà a Sebastian Vettel : La prima settimana dei Test collettivi di F1 per la Ferrari era stata una specie di parata regale: 598 giri, 2783 km percorsi e una velocità a tratti disarmante. Aspetti che avevano portato il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ad affermare che la Rossa ha un vantaggio di mezzo secondo su tutti. Iperboli volute, probabilmente, ma nel terzo giorno della seconda serie di prove in Catalogna la situazione è un po’ cambiata. Il Cavallino ...

Guasto Ferrari e Vettel va dritto “fuori controllo” : Primo stop a tinte rosse nella seconda giornata di test al Montmelo'. L'impatto contro le barriere della SF90 alla curva 3 del circuito catalano, con al volante Sebastian Vettel, ha caratterizzato il turno di prove che anticipano il via della stagione di formula 1: il pilota tedesco e' uscito indenne, solo spavento, ma macchina molto danneggiata. E il team si e' messo subito al lavoro per cercare di capire cosa sia accaduto, dopo giorni in cui ...

Test F1 - Ferrari - Vettel : 'Quest'anno vogliamo raggiungere il nostro grande obiettivo' : Sulle critiche ricevute lo scorso anno, dove ha compiuto vari errori che sono pesati come macigni nell'economia iridata, Vettel ha detto: " Tutti hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, alla ...

F1 - Test Barcellona 2019 : a cosa è dovuto il cedimento strutturale della Ferrari? I motivi dell’incidente di Vettel : Giornata nefasta per la Ferrari ai Test F1 di Barcellona, questa mattina la vettura guidata da Sebastian Vettel ha avuto un cedimento strutturale e si è schiantata contro le barriere all’uscita della curva 3 del Montmelò. Un bruttissimo incidente per il tedesco che fino a quel momento aveva percorso ben 40 giri dimostrando tutta l’efficienza della Rossa sia sul giro secco che sul passo gara. Il cedimento strutturale ha impedito alla ...

F1 - test Montmelò : conferma Sainz in testa - Ferrari - quasi - ferma dopo l'incidente di Vettel : Il campione del mondo si ferma ad appena due millesimi dal compagno di box, superando però quota 100 giri disputati nel solo pomeriggio. Importanti conferme poi per l'Alfa Romeo, ottima quarta con ...

F1 - Risultati e Classifica Test Barcellona 2019 : 27 febbraio. Carlos Sainz rimane in vetta davanti a Perez e a Vettel. Ferrari ferma quasi tutto il pomeriggio : Lo spagnolo Carlos Sainz si conferma in vetta all’ordine dei tempi della seconda sessione di Test collettivi di F1 di Barcellona (Spagna). L’iberico stamane ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva al tedesco Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra ...

F1 - Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel : “L’incidente? Sono stato passeggero della macchina. La Ferrari è competitiva” : Bruttissima mattinata per Sebastian Vettel che, durante la seconda giornata di Test F1 a Barcellona, è andato a sbattere contro le barriere esterne della curva 3 al Montmelò: dopo due ore di prove, durante le quali il tedesco aveva fatto siglare il secondo tempo di giornata, la Ferrari ha avuto un problema strutturale che ha compresso l’intero programma di lavoro. Fortunatamente il vicecampione del mondo è uscito illeso dalla vettura e ha ...

F1 - Test Barcellona – La Ferrari potrebbe non scendere più in pista : grossi guai dopo l’incidente di Vettel : Clamorosa indiscrezione in arrivo da Barcellona: dopo l’incidente di Vettel alla curva 3, la Ferrari potrebbe non scendere in pista nel pomeriggio Brutte notizie per i fan della Ferrari: il secondo giorno dei Test sul circuito di Barcellona non sorride alla scuderia di Maranello. l’incidente di Vettel alla curva 3 potrebbe aver riportato più conseguenze del previsto. Il pilota tedesco ha perso il controllo della monoposto, come specificato ...

