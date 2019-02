Eurovision 2019 | la cantante ucraina si ritira dopo le accuse di scarso patriottismo

Eurovision Song Contest 2019 : l’Ucraina si ritira : Maruv l’Ucraina è fuori dall’Eurovision Song Contest 2019. Il Paese, ieri, ha ufficializzato il ritiro dalla manifestazione che quest’anno, a maggio, si terrà a Tel Aviv, per la sua 64° edizione (questa è la terza volta che l’Eurovision si svolge in Israele, dopo le edizioni del 1979 e del 1999). Per comprendere il motivo di tale scelta occorre fare un passo indietro e arrivare a sabato scorso, quando si è tenuta la selezione finale per ...

Mahmood all’Eurovision 2019 con una nuova verrsione di Soldi dopo la vittoria al Festival di Sanremo : Mahmood all'Eurovision 2019 porterà una nuova versione di Soldi. Questo è quanto ha dichiarato l'artista milanese in una recente intervista resa a Radio Italia, nella quale ha parlato dei progetti che riguardano la sua prossima partecipazione al Festival internazionale che quest'anno fa tappa a Tel Aviv. "Stiamo ragionando in questi giorni, adesso non posso dire niente. Ci sarà qualche elemento nuovo perché non mi va di fare una cosa già ...

Eurovision Tel Aviv 2019 : quando si svolge? Mahmood rappresenterà l’Italia. Le date - il programma ed i partecipanti : La vittoria al Festival di Sanremo schiude a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano, qualora dovesse accettare la designazione (già oggi potremmo saperne di più) volerebbe a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarebbe proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 ...

Basta etichette sulla vittoria di Mahmood a Sanremo 2019 - costretto a ricordare di essere un “italiano al 100%” che ci rappresenterà all’Eurovision (video) : La vittoria di Mahmood a Sanremo 2019 arrivata a sorpresa contro il favorito Ultimo, che non l'ha presa proprio bene sfogandosi contro i giornalisti in sala stampa nella lunga notte dopo la serata finale, ha scatenato una corsa ad affibbiare etichette inutili quanto semplicistiche a questo talentuoso autore e interprete che ha vinto con la canzone più contemporanea di questo Festival, sebbene il trionfo del già vincitore di Sanremo Giovani sia ...

Eurovision 2019 : date in Israele e conduttori. Chi rappresenta l’Italia : Eurovision 2019: date in Israele e conduttori. Chi rappresenta l’Italia Dopo la scorsa edizione andata in scena a Lisbona sarà Tel Aviv a ospitare nel 2019 l’edizione dell’Eurovision che si terrà in Israele dal 14 al 18 maggio. Anche l’Italia parteciperà al contest internazionale di musica, seguitissimo in tutto il Mondo. Eurovision 2019, nona partecipazione di fila per l’Italia Ancora non si sa chi ...

Il nuovo tour di Madonna nel 2019 anticipato da un’esibizione all’Eurovision di maggio? : Non solo un nuovo album, ma anche un nuovo tour di Madonna nel 2019 irromperanno sulla scena musicale pop tra gli eventi più attesi. Il disco di inediti cui la popstar ha lavorato in Portogallo nell’ultimo anno, subendo e rielaborando le influenze musicali del posto, è ormai in dirittura d’arrivo, anzi era già atteso per la fine del 2018. Tutto lascia pensare che non ci vorrà molto perché il progetto dal titolo ancora ignoto venga ...