Europee | 007 | Rischio aumento razzismo

Gli 007 italiani avvertono : “C’è il rischio di aumento del razzismo in vista delle Europee” : La minaccia jihadista «non ha conosciuto flessioni», come dimostrano «le numerose allerte su pianificazioni terroristiche da realizzare contro obiettivi occidentali». Lo rileva l’intelligence nella Relazione annuale in cui sottolinea come il fenomeno dei «radicalizzati in casa» sia uno degli ambiti che sta più impegnando gli 007 italiani. La relazi...