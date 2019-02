Eurolega | Milano espugna Mosca | Khimki al tappeto al termine di una vera e propria

Basket - Eurolega : Khimki-Milano in diretta : function, d, s, id, {var js,ijs=d.getElementsByTagName, s,[0];if, d.getElementById, id,,return;js=d.createElement, s,;js.id=id;js.src="//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js";ijs.parentNode.

LIVE Khimki-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Russia - serve la vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Khimki-Milano, sfida valida per la 24a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani scenderà in campo per proseguire la striscia di vittorie e continuare la propria rincorsa ai playoff. La squadra russa invece si trova praticamente spalle al muro e affronterà la partita con l’obbligo di vincere per provare a rientrare nella ...

Eurolega : Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv (87-83). Il racconto dal Forum : Eurolega: Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv (87-83). Il racconto dal Forum Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv. Una storia ricca di rivalità, battaglie aspre e combattute, trofei vinti o persi, nel segno di un indiscusso rispetto reciproco. L’atmosfera che si è respirata al Mediolanum Forum in quel di Assago, ha avuto il sapore delle sfide all’insegna della rivalsa e della voglia di riscatto. Il fascino dell’Eurolega infiamma ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Maccabi Tel Aviv 87-83 : Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, la cronaca Pianigiani si gioca subito i rientranti Nedovic e Tarczewski in quintetto, con il centro americano che piazza tre stoppate clamorose nei primi 3' di ...

VIDEO Milano-Maccabi 87-83 - Highlights Eurolega basket : vittoria pesantissima dell’Olimpia : L’Olimpia Milano ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 nel match valido per la 23^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket ed è così salita fino al sesto posto in classifica. I meneghini hanno conquistato un successo pesantissimo con il quale possono continuare a inseguire la qualificazione ai playoff della massima competizione cestistica continentale, la battaglia del Forum è stata estremamente equilibrata e si è decisa soltanto ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario di Milano nelle ultime 7 giornate. È caccia ai play-off - l’Olimpia trova tutte le big : L’Olimpia Milano è in piena lotta per accedere ai playoff di Eurolega, la massima competizione europea di Basket. I meneghini hanno sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 e sono saliti al sesto posto in classifica, ora la corsa verso la post-season è lanciata: mancano sette giornate al termine della regular season e i ragazzi di Pianigiani dovranno davvero dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il calendario che attende i ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano che carattere! Maccabi sconfitto in volata - quarta vittoria consecutiva! : vittoria di importanza capitale quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv, nella 23a giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha superato gli israeliani con il punteggio di 87-83 al termine di un’autentica battaglia, aggiudicandosi una sfida che ha corso per tutta la sua durata sui binari dell’equilibrio e ...

Eurolega - Milano batte Maccabi e torna in zona playoff : il solito James trascinatore : Eurolega, Olimpia Milano vittoriosa contro il Maccabi: successi importanti per la classifica anche per Barcellona e Cska Eurolega, l’Olimpia Milano ha vinto grazie ad un buon rush finale contro il Maccabi Tel Aviv. 87-83 il finale dell’incontro, molto equilibrato per la sua intera durata. Come spesso è accaduto durante questa annata europea, a fare la differenza è stato Mike James, autore oggi di 19 punti ed una leadership ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vittoria milanese importantissima. 87-83 al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega. Una sfida fondamentale per la squadra di Pianigiani, perchè si tratta di un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Milano è attualmente al nono posto e precede proprio gli israeliani, che sono distanti una vittoria dall’Olimpia e soprattutto hanno vinto all’andata. Un 94-92 che aveva lasciato ...