Eurolega - Milano vince in casa del Khimki. Bertans verso i Pelicans in Nba : La Ax Milano soffre, ma vince contro il Khimki. Alla Novator Arena finisce 88-90, grazie ad un ultimo quarto da 15-25 che ribalta la partita. Per l'Olimpia è la sesta vittoria consecutiva e il sesto ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Khimki Mosca 90-88 : Khimki Mosca-Olimpia Milano, la cronaca In avvio mani fredde da entrambe le parti, con Milano che si aggrappa a Tarczewski , tutti suoi i 7 punti, e con Shved che risponde segnando la prima tripla ...

Eurolega - Khimki-Milano 88-90 - rimonta Olimpia nell'ultimo quarto : Sul -14 sembrava finita a metà terzo quarto e il Khimki che dominava sembrava finita, la rincorsa ai playoff complicata da un calendario difficilissimo nelle ultime 6 partite. Invece Milano con l'...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki verso i playoff! : Una Vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano. Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i ...

Eurolega - Milano espugna Mosca : Khimki al tappeto al termine di una vera e propria battaglia : Eurolega, gara molto appassionante ed equilibrata quella odierna tra Olimpia Milano e Khimki Mosca L’Olimpia Milano ha vinto una gara combattutissima in quel di Mosca, sul parquet del Khimki. Per la squadra di coach Pianigiani si tratta di un passo avanti davvero importante in classifica in vista del prossimo turno di Eurolega. Come detto, Milano è riuscita ad avere la meglio 88-90 di Shved e soci al termine di un incontro che è ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Russia - serve la vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Khimki-Milano, sfida valida per la 24a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani scenderà in campo per proseguire la striscia di vittorie e continuare la propria rincorsa ai playoff. La squadra russa invece si trova praticamente spalle al muro e affronterà la partita con l’obbligo di vincere per provare a rientrare nella ...

Khimki Mosca-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi l’incontro tra Khimki Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valevole per la ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2018-2019. Comincia dalla Russia la fase calda della lotta per i playoff, con Milano in piena corsa e sesta in classifica assieme all’Olympiacos (che è però in svantaggio nello scontro diretto e deve ancora giocare in Lombardia), mente il Khimki vede in questo match ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano non puoi sbagliare! Contro il Khimki sfida fondamentale per l’Olimpia : L’Olimpia Milano ha vissuto tante partite sfide fondamentali nella sua Eurolega, ma la sensazione che quella di domani a Mosca Contro il Khimki (ore 18.00) sia forse la più importante per la squadra di Pianigiani. Milano è obbligata a vincere in Russia, perchè un successo potrebbe dare una spinta decisiva verso la qualificazione ai playoff. L’Armani Exchange è attualmente al sesto posto con una vittoria di vantaggio su Bayern e ...

Eurolega - l'Olimpia Milano sfida il Khimki. Pianigiani : «Sfida dura» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Milano - Una sfida da non sbagliare. L' Olimpia Milano vola domani a Mosca per ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano - DIRETTA Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ giunto il giorno del match che oppone il Khimki Mosca all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, un crocevia importante in quest’Eurolega giunta alla ventiquattresima giornata di regular season. La formazione di Simone Pianiginani ci arriva da sesta della classifica, a pari punti con l’Olympiacos, ma (al momento) con lo scontro diretto a favore, mentre il Khimki è dodicesimo con 9 vinte, 14 perse ed è inoltre, se non ...

Khimki Mosca-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : programma - orario e tv : La ventiquattresima giornata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 vede l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano affrontare la prima delle due trasferte consecutive in Russia. In quest’occasione la destinazione è la Mytishchi Arena, 5 chilometri fuori Mosca, per affrontare il Khimki. Nel match giocato a Milano nella quarta giornata della massima manifestazione continentale il successo è andato all’Olimpia con il punteggio ...

Eurolega - 22ª Giornata – L’Efes torna al successo - ok Khimki e Barcellona : 3° ko consecutivo per l’Olympiakos : L’Anadolu Efes batte il Gran Canaria, vittorie per Khimki e Barcellona, l’Olympiakos rimedia il terzo ko di fila: i risultati delle gare del giovedì della 22ª Giornata di Eurolega Giovedì di grande basket sui parquet di tutta Europa: inizia la 22ª Giornata di Eurolega. Un poker di match davvero interessanti ha tenuto compagnia i fan europei a partire dalla tarda sera di quest’oggi. Ha aperto le danze il successo dell’Anadolu Efes, tornato ...