Essere uguali per poter essere diversi

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Purtroppo, alcuni recenti episodi di cronaca raccontano le difficoltà che sta affrontando la nostra scuola di fronte a un tema prioritario come il diritto di tutti bambini aĺl'accoglienza e aĺl'istruzione. Tre casi, in particolare, dimostrano l'incapacità di garantire questi diritti a ogni bambino o ragazzo.A Foligno un maestro ha discriminato e si preso gioco di un bimbo per il colore della pelle e il suo aspetto fisico, definendolo "brutto"; a Roma una famiglia non ha potuto riportare il figlio, guarito da una grave leucemia, a scuola perché nella sua classe ci sono compagni non vaccinati; a Reggio Emilia a un bimbo affetto da diabete non è stata concessa l'iscrizione in una scuola dell'infanzia pubblica.Si tratta di episoditra loro che, tuttavia, certificano l'incapacità del sistema scolastico di offrire le stesse opportunità a ...

