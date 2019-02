Esonero Ranieri | Fulham penultimo il tecnico italiano sostituto da Parker

serieanews

(Di giovedì 28 febbraio 2019)– Ilha esonerato ilClaudio. Fatale l’ennesima sconfitta, mercoledì sera in casa del Southampton. L’exdel Leicester dei miracoli, arrivato a Londra lo scorso novembre, non è riuscito a risollevare i Cottagers che sono attualmente penultimi, a -10 dalla zona salvezza., il commento del Presidente …L'articoloildaproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

DiMarzio : #FulhamFC, si cambia ancora in panchina ?? #Ranieri verso l'esonero, manca solo l'ufficialità ??#Premier - SkySport : ? #UltimOra #Premier #Fulham, Claudio #Ranieri verso l'esonero La squadra dovrebbe essere affidata a Scott #Parker #SkySport #SkyPremier - DiMarzio : Il #FulhamFC esonera ufficialmente #Ranieri: 'Grande gentiluomo. Nostra posizione non è colpa sua' ?? -