ilfogliettone

(Di venerdì 1 marzo 2019)domani "Re Mida", il nuovodidele producer. L'artista milanese si contraddistingue sia per essere undalle grandi abilita' tecniche sia per le sue doti di, infatti, si e' formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e non manca di ricordarlo in alcuni dei suoi live, quando si siede davanti al piano dimostrando che la musica non ha confini. Ultimamente, inoltre, si e' messo in mostra anche per le sue doti da producer che ribano come conosca bene la musica. Anche per il suo, infatti, ha affiancato Low Kidd nella produzione.Prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Records/Universal Music, "Re Mida", gia' anticipato dal nuovo singolo "Netflix" e dai brani "Porto Cervo" e "Gucci Ski Mask" feat. Gue' Pequeno, e' disponibile in pre-order su Amazon (in versione cd, vinile e ...

ilfogliettone : Esce 'Re Mida', disco inediti del rapper-pianista Lazza - - soundsblogit : Lazza: il 1 marzo esce Re Mida, il suo nuovo disco (cover e tracklist) -