Eredità Sordi | tutti assolti | “Il fatto non sussiste”

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un notaio, avvocati e collaboratori domestici:perchè "ilnon sussiste" gli imputati nel processo per l'di Aurelia, sorella del grande attore Alberto, morta a 97 anni la notte tra l'11 e il 12 ottobre 2014. Il giudice monocratico Maria Elena Mastrojanni, della VII sezione penale del tribunale capitolino, hacadere tutte le contestazioni, di circonvenzione di incapace e ricettazione, per il notaio Gabriele Sciumbata, gli avvocati Francesca Piccolella e Carlo Farina, e poi Arturo Artadi, autista dell'attore, e tutto il personale di servizio della villa che affaccia su Caracalla (Rodolfo Petralia, Ioan Finta, Juan Carlo Maranon Ruiz, Pierina Parenti, Alicia Zavala Salinas e Luna Zavala, moglie di Artadi, deceduta a processo in corso). Il pubblico ministero Eugenio Albamonte, a seconda delle posizioni, aveva chiesto condanne tra i 4 anni e i 2 anni di ...

