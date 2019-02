Elizaveta Peskova | foto e curriculum Chi è la figlia del portavoce di Putin

termometropolitico

(Di giovedì 28 febbraio 2019). Chi è ladeldiScoppia un caso a Bruxelles dopo la rivelazione dell’emittente Radio Free Europe, critica nei confronti del Cremlino, sull’incarico come stagista di un deputato francese delladi Dimitri Peskov, ildi: la stagista della discordia, 21 anni, sta compiendo uno stage al Parlamento Europeo nello staff del deputato francese Aymeric Chauprade. Quest’ultimo è membro della Commissione per gli Affari Esteri e della relatica Sottocommissione per la Difesa e la Sicurezza, oltre che della Commissione per la cooperazione tra Ue e Russia. Il timore di alcuni deputati è che lapotrebbe avere accesso a informazioni sensibili; con l’approssimarsi del 26 maggio torna a crescere il timore di possibili interferenze russe sulle elezioni europee. ...

