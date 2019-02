Elisa Isoardi | ' Salvini? Nessuna lite politica | ci vedevamo poco e facevamo altro'

Elisa Isoardi : “La mia frase su Mahmood? Nessuna polemica - celebravo la bellezza della differenza. Salvini? Mi manca la quotidianità con lui” : Mentre il vicepremier Salvini esprimeva dubbi sulla vittoria di Mahmood a Sanremo, tifando per Ultimo poi arrivato secondo tre le polemiche, l’ex compagna Elisa Isoardi esultava sui social per il suo primo posto: “Mahmood ha appena vinto il Festival. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”. Una frase che non era passata inosservata e che qualcuno aveva visto come una provocazione verso il ...

Elisa Isoardi spiega la genesi del tweet su Mahmood (considerato una frecciatina a Salvini) : Elisa Isoardi torna a confessarsi sulle pagine di "Diva e donna". La conduttrice de "La prova del cuoco" parla della polemica successiva al suo tweet di incoraggiamento al vincitore della 69esima edizione di Sanremo. La presentatrice aveva scritto: "Mahmood ha appena vinto il Festival. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza".Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture ...

Elisa Isoardi - il dettaglio privatissimo sul tempo passato con Salvini : "Di cosa parlavamo? Facevamo altro" : La storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita ormai da tempo, anche se una parte del pubblico televisivo e dei fan del ministro leghista sospetta il contrario. Complici tweet spesso in disaccordo, vagonate di rose che arrivano a La prova del cuoco... i dubbi sono tanti. Ma è la stessa Isoard

Elisa Isoardi - sfida piccante : 'Sono anche gonne e tacchi. Facciamola vedere...'. Assalto - erotico - alla Rai : Oltre alla tagliatelle c'è di più. Elisa Isoardi chiede alla Rai di valorizzarla, superando l'immagine rassicurante da 'massaia' che dà a La prova del cuoco . Intervistata da Giancarlo Dotto sul ...

Elisa Isoardi - sfida piccante : "Sono anche gonne e tacchi. Facciamola vedere...". Assalto (erotico) alla Rai : Oltre alla tagliatelle c'è di più. Elisa Isoardi chiede alla Rai di valorizzarla, superando l'immagine rassicurante da "massaia" che dà a La prova del cuoco. Intervistata da Giancarlo Dotto sul settimanale Diva & Donna, la conduttrice piemontese va dritta al punto: "Sanremo a parte, vorrei che la Ra

Elisa Isoardi su Instagram incanta in rosso e non ha paura del suo fisico : Elisa Isoardi infiamma i social pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in abito rosso. Spalle scoperte, scollatura generosa e spacco profondo, un look sensuale che ha mandato in visibilio i follower della bella presentatrice della Prova del Cuoco che così commentano: “Sei molto bella sei un splendore sei un fiore sei magnifica ciao el toro”, “foto veramente intrigante una ricompensa x gli occhi” oppure “Mi ...

Elisa Isoardi dice mi manca la quotidianità con Matteo Salvini : Elisa Isoardi ha fatto un’intervista al settimanale “Diva e Donna”, dove ha parlato della sua carriera televisiva e della sua vita sentimentale, dice:”Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo. Mi manca la quotidianità con lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome. Con Matteo sono stati cinque anni ...

Elisa Isoardi : "Mi manca la quotidianità con Matteo Salvini" : La conduttrice non nasconde la sofferenza per la rottura con il Ministro dell'Interno, al quale è stata legata per cinque...

Elisa Isoardi su Salvini : 'Mi manca la quotidianità con Matteo' : FUNWEEK.IT - È stata una intervista a tutto tondo quella che Elisa Isoardi ha concesso al settimanale Diva e Donna, dove ha parlato di Matteo Salvini e della loro love story lunga 5 anni....

Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini : 'Mi manca la quotidianità con lui' : La conduttrice de 'La prova del Cuoco' Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini. La presentatrice, nel corso di un'intervista al settimanale 'Diva e Donna', ha fatto delle confessioni inaspettate sul suo ex compagno. La donna ha ammesso di sentire molto la sua mancanza anche se, almeno per il momento, sta bene così. Si sta dedicando alla sua vita professionale, al suo lavoro e quasi non ha tempo per una vita sentimentale. Elisa ...

Elisa Isoardi : "Non sono nata per fare la first lady - ma mi manca la quotidianità con Matteo Salvini" : Elisa Isoardi risponde alle domande del settimanale Diva e Donna a proposito della sua carriera televisiva e della sua vita sentimentale, che qualche mese fa ha conosciuto un momento di crisi: la rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno. A distanza di tempo dalla separazione e dalla pubblicazione della chiacchieratissima foto su Instagram che li ritrae insieme per l'ultima volta, ecco come la ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi senza precedenti : 'Gonne e tacchi - cosa voglio dalla Rai' : "Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace', dice Elisa Isoardi , la conduttrice de La prova del cuoco che solo un anno fa asseriva: una donna deve essere capace di fare ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi senza precedenti : "Gonne e tacchi - cosa voglio dalla Rai" : “Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace", dice Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco che solo un anno fa asseriva: una donna deve essere capace di fare un passo indietro rispetto al suo uomo. Oggi invece la bella piemontese dichiara fieramente: "Sono un

Elisa Isoardi / 'Matteo Salvini? Grande amore. Mi mancano i momenti passati insieme' : Elisa Isoardi, intervistata per Diva e Donna, parla di Matteo Salvini: 'La storia più importante. Mi mancano i momenti passati insieme'