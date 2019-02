Egitto | chitarrista in carcere da 10 mesi per una canzone mai scritta La campagna per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) È insenza un’accusa e per unache non ha mai scritto. È la storia di Rami Sidky,egiziano di 33 anni. Da 10è rinchiuso nel penitenziario cairota di Tora e a causa delle inumane condizioni di detenzione rischia di perdere le dita e di non poter suonare più. Per la sua liberazione è nata unagrazie all’impegno di circa 20 accademici, avvocati e musicisti che si occupano di mondo arabo fra Olanda, Germania, Italia e Gran Bretagna. “Abbiamo iniziato con un gruppo whatsapp per cercare di spingere i governi europei a chiedere la sua liberazione. Alla nostra iniziativa stanno aderendo anche diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani come Amnesty International“, spiega Andrea Teti, professore di Relazioni Internazionali all’Università di Aberdeen.Sidky è stato arrestato nel maggio 2018 mentre rientrava ...