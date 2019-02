Economisti contro lo studio sull' euro | Il metodo utilizzato è sbagliato Il

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Lodel Cep "20 anni di: i vincitori e i vinti" ha innescato un animato dibattito trae provocato molte reazioni anche politiche. Secondo il report pubblicato dal think tank Centre forpean Policy di Friburgo, Germania e Olanda sono stati i Paesi che più hanno guadagnato dall'ingresso nella moneta unica, a differenza di Francia e Italia: in particolare, lo Stato tedesco dal 1999 al 2017 ha guadagnato complessivamente 1.893 miliardi di, pari a circa 23.116per abitante; per converso l'Italia ha registrato perdite per 4.300 miliardi, pari a 73.605pro capite.I risultati a cui è giunto lodel Cep, prodotto dal capo del dipartimento di politica economica e fiscale Matthias Kullas e dal ricercatore Alessandro Gasparotti, sono stati bersaglio di critiche di moltiper lalogia utilizzata delllo sintetico. ...

