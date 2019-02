Ecco alcuni esempi per camuffare con stile le fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10

I 10 cibi più puzzolenti del mondo : Ecco perché (ad alcuni) piacciono : Un esemplare di durian, il frutto «dal profumo infernale e dal sapore paradisiaco», di recente è stato venduto in Indonesia alla cifra record di 1.000 $. Più di tre volte il salario mensile nazionale medio dell'arcipelago. Il fatto è che da quando la pregiata varietà J-Queen - realizzata da uno studente incrociando due diverse varietà indonesiane - è arrivata sugli scaffali dei negozi, sia i locali che i turisti hanno fatto a gara per averla. ...

Masha e Orso è davvero un innocente cartone animato? Ecco cosa hanno scoperto alcuni esperti : Masha e Orso è uno di quei cartoni animati che sono entrati in punta di piedi nei palinsesti delle televisioni italiane dedicate ai bambini e che si sono imposti su molti altri. I piccoli vanno pazzi per la monellina Masha e per il burbero e tenero Orso. Ma da un paio d’anni alcuni esperti, analizzando la serie animata, hanno teorizzato una sorta di complotto che potrebbe in realtà celarsi dietro alle vicende raccontate puntata per ...

Polvere di stelle di Ligabue in anteprima a pochi giorni da Start : Ecco alcuni versi della traccia di apertura : Polvere di stelle di Ligabue in anteprima arriva a qualche giorno dal rilascio del nuovo album che l'artista di Correggio ha previsto per l'8 marzo. La traccia è la prima della sua prossima fatica discografica che darà un seguito a Made in Italy, rilasciato alla fine del 2016. L'inizio del nuovo album è riprodotto direttamente dallo smartphone dell'artista, che riproduce il disco direttamente dal proprio supporto con un avvio decisamente ...

Salute - Ecco 9 alimenti da non mangiare mai crudi : alcuni vi sorprenderanno : È abbastanza noto che bisogna evitare il consumo di carne e uova crude, eppure ci sono molti altri alimenti che bisogna necessariamente cucinare prima di consumarli e che probabilmente vi sorprenderanno, anche per i loro effetti indesiderati. ecco una lista di 9 alimenti da non mangiare mai crudi. 1. Patate Questo prodotto principale ampiamente consumato sulle tavole di tutto il mondo non dovrebbe mai essere mangiato crudo. mangiare patate crude ...

Sanremo 2019 - che fine hanno fatto alcuni vincitori? Ecco i casi più eclatanti : da Gilda con “Ragazza del Sud”a Mino Vergnaghi con “Amore” : Non sempre chi vince Sanremo riesce a entrare (e, soprattutto, a restare) nell’olimpo della musica italiana. Nella lunga storia del Festival della canzone italiana, tra le 68 vittorie registrate nell’albo d’oro della kermesse, ci sono anche alcuni casi eclatanti di vincitori-meteore. Artisti che per sfortuna o per scelte sbagliate hanno fatto fatica ad affermarsi e a trovare un posto al sole nel mondo della musica italiana. Si ...

Svelato il misterioso meccanismo dei sogni : Ecco perché alcuni li ricordiamo e altri no : A caccia dei segreti del sogno, grazie ai pazienti colpiti da narcolessia. A volte una patologia può fornire una possibilità unica di studio del funzionamento cerebrale. E’ il caso della narcolessia con cataplessia – narcolessia di tipo 1, condizione invalidante causata dalla riduzione di ipocretina-1, un neurotrasmettitore importante nella regolazione del ritmo sonno-veglia, nonché dei neuroni che lo rilasciano. La possibilità di ...

Giuseppe Conte - il premier litiga con l’inglese nel suo discorso davanti alla platea di Davos. Ecco alcuni passaggi : Il 23 gennaio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto al World Economic Forum di Davos. Un discorso di circa 20 minuti, in inglese, che negli ultimi giorni è stato ripreso sui social: sono in molti a evidenziare come il premier sia impacciato anche nella lettura, perché non sta parlando a braccio. E in molti lo accostano alle “celebri” performance di Matteo Renzi quand’era primo ministro. Video ...

Ecco alcuni ottimi speaker per avere Amazon Echo Input a 19 - 99 euro : Una promozione di Amazon consente di portarsi a casa Amazon Echo Input al prezzo scontato di 19,99 euro: vediamo quali sono gli speaker migliori e meno costosi da abbinare per sfruttare l'offerta. L'articolo Ecco alcuni ottimi speaker per avere Amazon Echo Input a 19,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Altro che miele e limone - Ecco il rimedio goloso per combattere la tosse e alcuni miti da sfatare : Siamo in inverno e soprattutto nella prima settimana di Gennaio, l’Italia è stata colpita da due importanti ondate di gelo e neve. Freddo e neve significano spesso tosse e raffreddore, talmente fastidiosi da portarci a tentare qualsiasi rimedio per porvi fine il prima possibile: pastiglie, spray, sciroppi e rimedi della nonna. Eppure la soluzione potrebbe essere più semplice e soprattutto più golosa delle solite medicine: il cioccolato. Almeno ...

Fabrizio De André - la poesia delle sue canzoni a 20 anni dalla morte : Ecco alcuni versi attuali e indimenticabili : Vent’anni fa, l’11 gennaio del 1999, moriva Fabrizio De André. Il vuoto che ha lasciato dietro di sé, tanto sul piano culturale quanto su quello musicale – nessun cantautore, dopo De André, ha mai raggiunto De André – è stato in parte colmato dalla straordinaria eredità che ci ha affidato: i suoi dischi, le sue poesie. Ed è proprio da qui che, nella redazione de ilfattoquotidiano.it, abbiamo deciso di partire per ...

Un bicchierino per scaldarsi? Ecco tutti gli effetti negativi del consumo di alcol con il freddo e alcuni utili consigli : Quando siete fuori e godete del tempo libero con amici e parenti, magari bevendo qualche drink alcolico, soprattutto in questo periodo di avvicinamento al nuovo anno, è bene tenere in mente che gli effetti dell’alcol possono rendere il nostro corpo più vulnerabile con temperature estremamente basse. La Vigilia di Capodanno è uno dei periodi in cui si registra il maggior numero di visite al pronto soccorso per emergenze legate all’alcol. ...