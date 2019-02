Durigon | Salvini ci ha spronato | quota 100 avevamo tutti contro

Durigon - sottosegretario-bodyguard della quota cento - e di Salvini - : ... Durigon , nel ruolo di uomo-argine: qualcuno, nei giorni duri delle discussioni sul bilancio, diceva che il ministro dell'Economia Giovanni Tria rischiava di non restare al Mef? Ecco che lui, di buon ...

M5S : "Salvini si faccia processare" Diciotti - Durigon : "Uno sbaglio" : "Le tentazioni che ha Salvini di dover andare a processo secondo me sono sbagliate, e glielo ho anche detto personalmente, perché è sbagliato che la Magistratura può incunearsi in un sistema di democrazia e quindi di un Ministro che è nella piena facoltà Segui su affaritaliani.it

Reddito e quota 100 - vertice Salvini-Di Maio-Conte. Durigon (Lega) : “Testi pronti - risolti problemi di coperture” : Si è concluso a Palazzo Chigi dopo due ore circa il vertice per il decreto su quota 100 e Reddito tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini insieme al premier Giuseppe Conte, oltre al ministro Tria. I leader hanno lasciato in auto Palazzo Chigi, mentre è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a confermare il Consiglio dei ministri per il pomeriggio, alle 18. “problemi di coperture? Tutto risolto, anche nodo del ...