Due grandi ventagli per ricordare Marta Marzotto

Europa League - Ancelotti : "Salisburgo ottima squadra - serviranno Due grandi partite" : Arrivano da un tweet con le parole di Carlo Ancelotti le prime reazioni da casa Napoli dopo il sorteggio di Europa League, che ha visto i partenopei pescare il Salisburgo: "Sono un'ottima squadra, con ...

Quali sono i Due grandi "dilemmi" che agitano il Movimento 5 stelle in queste ore : La prima questione è decisiva per gli equilibri del governo: è il voto su Matteo Salvini. Il secondo dilemma è invece di...

Spotify acquisisce Due grandi aziende di podcast : Il video ha posto due grossi problemi a Spotify: pagare per gli spettacoli e le reti di alto livello è molto costoso e la maggior parte delle persone, giustamente, non pensa a Spotify come a un'app ...

Sanremo - serata dei Duetti : vincono Motta e Nada. Standing ovation per Bertè-Grandi : Ligabue e Baglioni omaggiano Guccini in Dio è morto. Bisio emoziona con il monologo "Il mestiere del padre". Strepitosi...

Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : maratona di Duetti senza grandi emozioni. Solo Ligabue scalda l’Ariston : La serata del Festival dedicata ai duetti raccontata minuto per minuto. La Giuria d’onore alla fine premia il miglior duetto: Motta con Nada. Fischi in platea

Sanremo 2019 diretta Duetti : miglior Duetto Motta-Nada - standing ovation per Bertè-Grandi : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Loredana Bertè Duetta con Irene Grandi a Sanremo per Cosa Ti Aspetti Da Me - ed è subito rock (video) : Quando Loredana Bertè duetta con Irene Grandi al Festival di Sanremo, il palco dell'Ariston si fa borchiato, perché il rock diventa una scure rosa pronta a falciare il pubblico con un brano di forte impatto: Cosa Ti Aspetti Da Me è la messa alla prova di due generazioni a confronto. La prima, veterana della musica italiana dalla voce graffiante, autrice di Luna e La Pelle Dell'Orso, non smette di trasformare le sue corde vocali in un distorsore ...

Sanremo 2019 - è la serata dei grandi Duetti : Scintillante e grintosa: così inizia la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, in un completo argento di Scervino, sale sul palco insieme a un corpo di ballo che danza sulle note di Acqua alla luna. Scelta premiata: la platea dell’Ariston si scatena e lo acclama al termine della performance. Si apre così la serata dedicata ai duetti, la quarta. I 24 artisti saranno accompagnati da 32 ospiti per un totale ...

Anticipazioni Sanremo 2019 quarta puntata - programma e ospiti : tra i Duetti Irene Grandi : Si avvicina il gran finale del Festival di Sanremo 2019 e stasera andrà in onda la quarta delle cinque puntate previste di questa edizione. Una serata che sarà caratterizzata dai duetti che vedranno protagonisti i 24 artisti in gara, i quali si esibiranno nuovamente con un ospite da loro scelto. Tra gli ospiti annunciati di questa sera, invece, vi segnaliamo la presenza di Luciano Ligabue, che salirà sul palco dopo l'ospitata del 2014. La ...